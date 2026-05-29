«Ландыши», «Монастыринг» и «Константинополь»: Кому вручили премию ИРИ
Привычки зрителей смотреть интересный контент сохранятся, а блогерам посоветовали брать пример с Достоевского.
В Москве вручили V Национальную премию интернет-контента Института развития интернета (ИРИ). Событие этого года запомнилось не только необычными музыкальными номерами, но и повышенной конкуренцией. Как рассказал журналистам гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский, в самой популярной номинации «Документальное кино» было более 250 заявок, и в итоге только 5 номинантов и один победитель. Всего же в этот вечер свои награды получили лауреаты 22 номинаций.
РАССТАВИЛИ ГРАНИЦЫ
Как заявил в общении с журналистами Гореславский, главное достижение ИРИ за последние 5 лет – формирование поколения тех, кто искренне хочет и готов создавать социально значимый контент.
«Мы работаем с контентом, цикл производство которого составляет от полугода до трех лет. В основном мы работаем с долгосрочным контентом, не реагируем на сиюминутные тренды. В чем-то это плохо, но в чем-то хорошо. Это дает возможность сосредоточиться и сконцентрироваться на действительно вечных вопросах. Сегодня один интернет, завтра другой, послезавтра третий. Сервисы поменяются, а привычки зрителей смотреть хорошее, интересное, доброе сохраняются», - лаконично уточнил он.
На церемонии вручения V Национальной премии ИРИ было замечено немало популярных российских блогеров – от Янгера (Алексей Авдеев) до Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). Появились на дорожке также Аня Покров (Анна Покровская) и Артур Бабич. Говоря об изменениях в работе алгоритмов соцсетей блогеры отметили, что готовы адаптироваться к ситуации.
«Я об этом не думаю и новости не читаю, чтобы лишний раз не расстраиваться. Сторис закроется – что-нибудь придумаем. Мы вот так живем», - сказала Покров.
Ее спутник выразил схожую точку зрения, уточнив, что при желании оставаться на плаву всегда приходится учиться чему-то новому.
«Подстраиваться под новые тренды тяжело, особенно когда у тебя есть определенный порядок ведения соцсетей. Но все наши большие звезды постоянно подстраиваются под новые алгоритмы, из-за этого на плаву. Поэтому нам приходится тоже учиться чему-то новому», - отметил он.
Помимо блогеров на премии также была замечена режиссер Валерий Гай Германика с дочерью. Она в разговоре с журналистами отметила, что помогать детям в карьере для родителей – норма. Также не исключила, что в будущем снимет дочь в своем фильме.
«Мы рассматриваем вариант работать вместе. Если она не будет бузить и на меня наезжать, мы будем работать», - уточнила Гай Германика.
Одну из номинаций в этот вечер должен был вручать актер Андрей Мерзликин. Он вслед за Гореславским подчеркнул, что ИРИ делают важное дело – помогают расставлять границы в интернете.
«Когда-то мы жили на какой-то территории, а теперь эта территория имеет визуальные границы. Мы все живем в интернет-пространстве, даже наши дети. То, что сделал за пять лет институт развития интернета – расставил границы. Мне очень понятно, что хочет художественная часть, политическая часть государства. С кем мы общаемся, как я могу это использовать, сохраняя чувство безопасности. Мне нравится то, что происходит, выросло качество контента. Планка и знаменатель того, какие требования предъявляются к контенту, который производят под эгидой ИРИ, очень высоки. Это имиджевые проекты высокого качества», - объяснил он.
ОТ ОВЕЧКИНА ДО «ЛАНДЫШЕЙ»
Сама же церемония началась с выступления ансамбля «Толока». Не так давно коллектив, который исполняет аутентичный неадаптированный русский фольклор, выступал в российском павильоне на Венецианской биеннале. Тогда выступление артистов поразило голливудского актера Уиллема Дефо, теперь же послушать аутентичные композиции смогли и зрители премии ИРИ.
Ведущими первого блока церемонии неожиданно стали блогер Ида Галич и актер Глеб Калюжный, который не так давно завершил срочную службу в армии. В этом году премия включала 15 номинаций, в которых было представлено 75 проектов. Первыми награду получили создатели мультфильма «Три кота. Зимние каникулы», они одержали победу в номинации «Анимационный контент».
Затем на сцену для награждения специальной номинации «Мир должен знать» вышел непосредственно Алексей Гореславский. Награду забрал хоккеист Александр Овечкин, который в этом году отметил новый рекорд — 1000-й гол в НХЛ.
В целом объявленные лауреаты охватывают весь спектр цифрового творчества. Награду за канал в мессенджере на церемонии вручения V Национальной премии ИРИ получил автор проекта «Цифровая история» Егор Яковлев. Со сцены он напомнил собравшимся, что лучшим каналом в мессенджере всех времен можно было бы назвать Федора Достоевского, написавшего «Дневник писателя».
«Там Достоевский в небольших текстах откликался на все самое актуальное. Делал это глубоко, интересно и умно. Всем блогерам, которые хотя писать на общественно-политическую и историческую повестку, рекомендую учиться у Федора Михайловича», - подчеркнул он.
В специальной номинации «Сила в правде» наградили официального представителя МИД РФ Марию Захарову за проект «Российская цифровая дипломатия».
«1,5 тысячи аккаунтов МИД и наших посольств на всех мировых площадках, более 30 языков. Мы начинали в 2010 году, и нужно было определиться, на что делаем ставку. Можно было попросить денег, можно было бы сделать ставку на аутсортинг, позвать профессионалов. Мы сделали ставку на другое, на наших людей. На ребят, которым интересно, на тех, кто работает в различных точках мира», - рассказала она.
На церемонии вручения премии было замечено немало известных личностей. Например, ведущими второго акта церемонии стали актеры Никита Кологривый и Алана Чочиева, знакомая широкому зрителю по сериалу «Гордость». А награду категории «Музыкальный трек» вручал композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Победу в номинации одержала одержала инди-фолк-группа «Бонд с кнопкой» с песней «Кухни», и Матвиенко было, что сказать о фронтмене Илье Золотухине.
«Он уникален, давно таких не было. Все рэп читают, а у этого есть то, чего у других нет. У нас был с ним недавно разговор. Я спросил: «Какие творческие планы?» Он говорит: «Вот «Коня 2» хочу написать». Я говорю: «Давай я тебе помогу». В ответ: «Не, не надо, отдыхайте, я сам все сделаю», - сообщил композитор.
Сам Золотухин, получая награду, заметил, что «Коня» пока не написал, но помимо «Кухонь» в его арсенале немало хороших песен.
В номинации «Non-scripted-проект» победу одержал проект «Монастыринг. Православное реалити».
Третьей парой ведущих в этот вечер стали Виктория Исакова и Алексей Гуськов. В последнем блоке премии свои награды получило несколько сериалов. В номинации «Игровой сериал до 30 минут» лучшим признали комедийную драму «Между нами химия» с Александрой Бортич и Никитой Ефремовым в главных ролях. Среди более длительного контента победил «Константинополь». Проект с Оксаной Акиньшиной, Александров Устюговым, Кириллом Кяро и Сергеем Мариным обогнал в своей номинации сериал «Дорогой Вилли». Ранее именно этот проект выделили на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» получил спецноминацию «Герои нашего времени».
Также в рамках церемонии вручения премии первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил награду паралимпийским чемпионам РФ Анастасии Багиян, Ивану Голубкову, Варваре Ворончихиной и Алексею Бугаеву за победу в специальной номинации «Быть Человеком».
Церемония вручения премии завершилась масштабным музыкальным номером, в котором помимо Дианы Арбениной и Akmal` также принял участие Хор Сретенского монастыря.
