РАССТАВИЛИ ГРАНИЦЫ

Как заявил в общении с журналистами Гореславский, главное достижение ИРИ за последние 5 лет – формирование поколения тех, кто искренне хочет и готов создавать социально значимый контент.

«Мы работаем с контентом, цикл производство которого составляет от полугода до трех лет. В основном мы работаем с долгосрочным контентом, не реагируем на сиюминутные тренды. В чем-то это плохо, но в чем-то хорошо. Это дает возможность сосредоточиться и сконцентрироваться на действительно вечных вопросах. Сегодня один интернет, завтра другой, послезавтра третий. Сервисы поменяются, а привычки зрителей смотреть хорошее, интересное, доброе сохраняются», - лаконично уточнил он.

На церемонии вручения V Национальной премии ИРИ было замечено немало популярных российских блогеров – от Янгера (Алексей Авдеев) до Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). Появились на дорожке также Аня Покров (Анна Покровская) и Артур Бабич. Говоря об изменениях в работе алгоритмов соцсетей блогеры отметили, что готовы адаптироваться к ситуации.

«Я об этом не думаю и новости не читаю, чтобы лишний раз не расстраиваться. Сторис закроется – что-нибудь придумаем. Мы вот так живем», - сказала Покров.

Ее спутник выразил схожую точку зрения, уточнив, что при желании оставаться на плаву всегда приходится учиться чему-то новому.

«Подстраиваться под новые тренды тяжело, особенно когда у тебя есть определенный порядок ведения соцсетей. Но все наши большие звезды постоянно подстраиваются под новые алгоритмы, из-за этого на плаву. Поэтому нам приходится тоже учиться чему-то новому», - отметил он.