Ранее народный артист РФ Сергей Безруков заявил ТАСС, что из-за современных средств 3D-сканирования и создания фотореалистичных копий - цифровых аватаров технология хромакея уходит в прошлое. Клибанова же уточнила, что применение той или иной технологии зависит от конкретных задач и бюджета проекта.

«"Зеленку" используют до сих пор и часто. В этом случае фоны дорисовываются на постпродакшне. Сейчас все больше снимают на CD-экранах с искусственным интеллектом. В этом случае во время съемок происходит совмещение изображения с экранов и того, что разыгрывается перед экранами в реальном времени. К сожалению, то, что нарисовано искусственным интеллектом и используется во время съемок, уже невозможно изменить на постпродакшне. Если что-то не так снято, угол камеры не совпал, переделать это будет невозможно. У каждой технологии есть плюсы и минусы, в том числе по стоимости и по скорости реализации. Универсального ответа нет, на каждом проекте выбирают технологию в зависимости от бюджета и сложности реализации», - сообщила она.