Также от Paramount стоит ждать комедию «Очень страшное кино 6», приключенческую картину «Соник 4 в кино» с Джимом Кэрри, экранизацию серии видеоигр «Уличный боец» (16 октября) и «Angry Birds 3 в кино». В целом презентация компании обнажила новый тренд – если раньше золотую жилу чувствовали в комиксах, то сегодня Голливуд все чаще смотрит в сторону видеоигр. Прежде подобные проекты уже были и ходить за примерами далеко не надо. В 2025 году картина «Minecraft в кино» с Джейсоном Момоа, Джеком Блэком и звездой «Уэнсдей» Эммой Майерс заработала более $960 миллионов при производственном бюджете в $150 миллионов. К данному моменту это самая успешная экранизация видеоигр в истории, но некоторые анонсы Paramount, вероятно, могли бы дополнить топ.

Со своей стороны, в Warner Bros. рассказали о планах выпустить 14 фильмов в 2026 году. Среди ожидаемых релизов – комедия «Диггер», в которой Тому Крузу довелось сыграть роль самого могущественного человека в мире. Главный герой промышленник Диггер Роквелл, бизнес которого ставит под угрозу жизни миллионов людей. Роль президента США в картине исполнил Джон Гудман. «Диггер» - фильм об «иллюзорной потребности контролировать вещи, даже когда мы знаем, что потерпим неудачу», заявляют авторы. Премьера состоится 2 октября.

На 18 декабря намечена мировая премьера блокбастера «Дюна: Часть третья» с Тимоти Шаламе. По словам режиссера Дени Вильнева, заключительная часть трилогии будет похожа на эмоциональный и напряженный триллер, наполненный экшеном.

Также Warner Bros продолжает работать над фильмом «Властелин колец: Охота на Голлума», картина должна выйти в мировой прокат 17 декабря 2027 года. При этом роль роль Арагорна в грядущем фильме исполнит Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого»). Энди Серкис, выступающий режиссером проекта, снова сыграет Голлума, а Элайджа Вуд и Иэн Маккеллен вернутся к ролям Фродо и Гэндальфа. Новая картина расскажет о путешествии Арагорна, стремящегося поймать Голлума до того, как тот раскроет местонахождение Кольца Саурону. Также продолжается работа над первым полнометражным фильмом по вселенной «Игры престолов». Рабочее название проекта — «Завоевание Эйегона».