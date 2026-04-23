От сиквелов до Спилберга: На CinemaCon 2026 представили «Одиссею» и новых «Мстителей»
Голливудские студии представили материалы по ближайшим фильмам, среди которых есть громкие продолжения, например, «Дьявол носит Prada 2», «Дюна 3» и не только, а также поспешили успокоить всех, кто опасался негативных последствий слияния Paramount и Warner Bros.
Вслед за российским кинорынком в США состоялась выставка CinemaCon 2026. В этом году событие проходило в Лас-Вегасе с 13 по 16 апреля, в течение этих дней не только презентовались новые проекты, но и обсуждались самые горячие темы.
Для сравнения, российские кинотеатры в начале апреля обсуждали появление новых технических регламентов, репертуарные провалы, с которыми нередко приходится сталкиваться, и борьбу за зрителей со стримингом. Важной темой стало и предложение народного артиста РСФСР председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова ввести квоты на зарубежное кино, которое сегодня нечасто встречается в репертуаре кинотеатров на фоне ухода зарубежных студий с российского рынка. В этот момент в США те самые студии презентуют новые проекты, среди которых много сиквелов, экранизаций видеоигр и не только. При этом режиссер Стивен Спилберг в рамках события призывал коллег по индустрии создавать оригинальные ленты, которые не были бы основаны на какой-то франшизе.
Помимо прочего CinemaCon 2026 продемонстрировал готовность крупнейших студий делать ставку на продолжительный кинотеатральный прокат. «Одиссея», «Человек-паук: Новый день» и «Дюна: Часть третья» - далеко не полный список зарубежных блокбастеров, которые совсем скоро представят в кино.
СЛИЯНИЕ И КУРС НА ВИДЕОИГРЫ
Закономерно повышенное внимание в рамках CinemaCon привлекла презентация Paramount Skydance, особенно на фоне скорого слияния компании и Warner Bros. Гендиректор Paramount Skydance Дэвид Эллисон во время презентации сообщил, что Paramount и Warner Bros. планируют выпускать минимум 30 фильмов в год, при этом каждая картина будет представлена в кинотеатрах минимум в течение 45 дней.
Со своей стороны, руководители киноподразделения Paramount Paramount Дана Голдберг и Джош Гринштейн объявили, что компания разрабатывает новые фильмы во франшизах «Звездный путь», «Трансформеры» и «Бросок кобры».
Среди блокбастеров Paramount — экранизация популярной серии видеоигр «Call of Duty». Это одна из крупнейших игровых франшиз, которая насчитывает миллиард игроков по миру. Релиз картины ожидается 30 июня 2028 года. Режиссером выступит Питер Берг («Глубоководный горизонт»), сценаристом Тейлор Шеридан («Йеллоустон»). Ключевое внимание в картине уделят достоверности, человеческим эмоциям и масштабному экшену.
Также от Paramount стоит ждать комедию «Очень страшное кино 6», приключенческую картину «Соник 4 в кино» с Джимом Кэрри, экранизацию серии видеоигр «Уличный боец» (16 октября) и «Angry Birds 3 в кино». В целом презентация компании обнажила новый тренд – если раньше золотую жилу чувствовали в комиксах, то сегодня Голливуд все чаще смотрит в сторону видеоигр. Прежде подобные проекты уже были и ходить за примерами далеко не надо. В 2025 году картина «Minecraft в кино» с Джейсоном Момоа, Джеком Блэком и звездой «Уэнсдей» Эммой Майерс заработала более $960 миллионов при производственном бюджете в $150 миллионов. К данному моменту это самая успешная экранизация видеоигр в истории, но некоторые анонсы Paramount, вероятно, могли бы дополнить топ.
Со своей стороны, в Warner Bros. рассказали о планах выпустить 14 фильмов в 2026 году. Среди ожидаемых релизов – комедия «Диггер», в которой Тому Крузу довелось сыграть роль самого могущественного человека в мире. Главный герой промышленник Диггер Роквелл, бизнес которого ставит под угрозу жизни миллионов людей. Роль президента США в картине исполнил Джон Гудман. «Диггер» - фильм об «иллюзорной потребности контролировать вещи, даже когда мы знаем, что потерпим неудачу», заявляют авторы. Премьера состоится 2 октября.
На 18 декабря намечена мировая премьера блокбастера «Дюна: Часть третья» с Тимоти Шаламе. По словам режиссера Дени Вильнева, заключительная часть трилогии будет похожа на эмоциональный и напряженный триллер, наполненный экшеном.
Также Warner Bros продолжает работать над фильмом «Властелин колец: Охота на Голлума», картина должна выйти в мировой прокат 17 декабря 2027 года. При этом роль роль Арагорна в грядущем фильме исполнит Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого»). Энди Серкис, выступающий режиссером проекта, снова сыграет Голлума, а Элайджа Вуд и Иэн Маккеллен вернутся к ролям Фродо и Гэндальфа. Новая картина расскажет о путешествии Арагорна, стремящегося поймать Голлума до того, как тот раскроет местонахождение Кольца Саурону. Также продолжается работа над первым полнометражным фильмом по вселенной «Игры престолов». Рабочее название проекта — «Завоевание Эйегона».
На 2027 год Warner Bros. планирует и выход приквела криминальной комедии «Одиннадцать друзей Оушена». Действие фильма будет происходить во время гонки Формулы-1 в Монако в 1962 году. В центре сюжета окажутся родители Дэнни Оушена. Эти роли исполнят Брэдли Купер и Марго Робби.
В ходе презентации на CinemaCon рассказали и о создании специализированного киноподразделения Warner Bros. Clockwork с целью создания социально значимых, культурных и провокационных фильмов. Первым фильмом в разработке станет «Ti Amo!» от режиссера Шона Бэйкера, известного по «Аноре». Эта картина, итальянское послание, выйдет в прокат в 2027 году. Новость отчасти успокоила тех, кто ранее заявлял о сложностях, с которыми авторское кино столкнется на фоне слияния Paramount Skydance и Warner Bros.
СИКВЕЛЫ И ПРИЗЫВ СПИЛБЕРГА
От Sony Pictures прежде всего стоит ждать новый кинокомикс «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом. В мировом прокате продолжение истории Питера Паркера появится с 31 июля. В последнем фильме о «Человеке-пауке» герой остается одиноким, поскольку пожелал, чтобы все забыли о существовании Питера Паркера. Новую картину сами представители студии уже окрестили «самой эмоциональной и взрослой» среди прочих частей.
Также студия представит картину «Джуманджи: Открытый мир». На этот раз героям предстоит сыграть в игру на приставке, события же будут столь же непредсказуемы, как и в предыдущих картинах. Среди прочих продолжений также к выходу готовится, например, шестая часть «Астрала».
Ключевым проектом студии Universal, представленным на CinemaCon, стала «Одиссея» Кристофера Нолана. Релиз блокбастера, который является экранизацией древнегреческой поэмы, с Мэттом Дэймоном, Шарлиз Терон, Томом Холландом и Энн Хэтэуэй запланирован на 17 июля 2026 года. По сюжету главный герой Одиссей, царь Итаки, после Троянской войны отправляется в долгое и опасное путешествие домой. Как отметил сам Ноллан, его режиссерский интерес к «Одиссее» продиктован тем, что это не просто история, а та самая история, которая завораживала поколения на протяжении трех тысяч лет. Помимо плеяды звезд в актерском составе «Одиссея» также станет первым фильмом, полностью снятым на камеры IMAX, что было давней мечтой режиссера.
Также Universal представила фантастическую картину Стивена Спилберга «День разоблачения» с Эмили Блант, Джошом О’Коннором, Колманом Доминго, Колином Фертом. Фильм выйдет в кинотеатрах с 12 июня и расскажет о прибытии инопланетян на Землю. Режиссер вернулся к этой теме впервые с момента выхода ленты 2005 года «Война миров» с Томом Крузом и Дакотой Фэннинг.
К слову, Стивен Спилберг в рамках CinemaCon получил новую почетную награду организации America 250 Award, а в рамках своего выступления поддержал решение Universal перейти к 45-дневному кинопрокату фильмов. Кинематографист также призвал коллег отказаться от съемок исключительно спин-офф, поскольку зрителям нужны новые истории.
«Если все, что мы снимаем, будет основано на каких-то франшизах, у нас закончится бензин. Нет ничего важнее, чем рассказывать зрителям визуальные истории, они могут быть в любой форме, но нам нужно больше оригинальных сюжетов», - заявил он.
Говоря о франшизах, нельзя не отметить, что над этим Universal тоже работает. На CinemaCon представили новую часть комедии «Знакомство с родителями 4» с неизменными Беном Стиллером и Робертом Де Ниро. По сюжету повзрослевший сын Грэга и Пэм намерен женится на девушке Оливии в исполнении Арианы Гранде, но этот выбор совершенно не устраивает Грэга. Релиз намечен на 26 ноября.
Ждать стоит и новой части франшизы «Миньоны» от студии Illumination. Действия мультфильма «Миньоны и монстры» развернуться в 1920-х. Сюжет расскажет о том, как Миньоны снимаются в кино и покоряют Голливуд. Мировая премьера запланирована на 1 июля.
СЮРПРИЗЫ DISNEY
Заключительной в рамках CinemaCon стала презентация The Walt Disney Studios. Именно эта студия совсем скоро представит в мировом прокате «Дьявол носит Prada 2», однако картина с Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип лишь открывает список больших хитов студии. Всего, как напомнил в рамках презентации председатель Disney Entertainment Studios Алан Бергман, фильмы The Walt Disney Company в 2025 году заработали в прокате $6,6 млрд. В активе компании также 37 фильмов-миллиардеров, и это в четыре раза больше, чем у ближайших конкурентов.
Помимо «Дьявол носит Prada 2», премьера которого в мире намечена уже на 30 апреля, в арсенале студии есть и еще один ожидаемый многими фильм. Так, с 22 мая в мировом прокате представят фантастический экшен «Мандалорец и Грогу» по вселенной «Звездный войн». В прошлом история этих персонажей выходила в сериальном формате, однако новый сюжет изначально планировали выпустить именно для кинотеатров.
Среди анимационных релизов студия представила пятую часть «Истории игрушек», которая должна выйти 19 июня. По сюжету главные герои столкнулись с новой угрозой, новой любимой игрушкой 8-летней девочки Бонни - планшетом «ЛилиПад». Также The Walt Disney Studios и 20th Century Studios представил продолжение знаменитого «Ледникового периода» с подзаголовком «Точка кипения». Для справки, сюжет мультфильма ушел уже настолько далеко от первой части, что у саблезубой белки Скрата даже появился детеныш. Их борьба за желудь разворачивается на фоне внезапно пробуждающегося вулкана.
На 10 июля намечен релиз игрового ремейка «Моаны». Наконец, в конце лета 2026 года, 28 августа, студия представит в прокате фантастику Ридли Скотта «Созвездие пса». Сюжет картины развивается в постапокалиптическом мире будущего. Вирус уничтожил большую часть человечества, и главный герой, потерявший жену, живет на заброшенном аэродроме в Колорадо вместе с угрюмым стрелком.
Презентация не была бы полной без блока Marvel Studios. С 25 сентября миру, но не России, в новой форме кинопоказа Infinity Vision повторно представят картину «Мстители: Финал». Для этого более 300 залов в разных странах готовят площадки с деревянными экранами, лазерной проекцией повышенной яркости и четкости, а также усовершенствованными аудиосистемами, которые обеспечат полное погружения. Релиз новой части франшизы «Мстители: Доктор Дум» намечен на 18 декабря. Фильм продолжит события «Финала», но также впервые покажет на вместе Мстителей и Людей Икс. Зрителям также пообещали, что Виктор фон Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего – не просто антагонист, а один из самых сложных персонажей Marvel. Исходя из описания, он «всегда на три шага впереди и практически непобедим».
- От сиквелов до Спилберга: На CinemaCon 2026 представили «Одиссею» и новых «Мстителей»
- С космодрома Плесецк успешно запустили ракету-носитель «Ангара-1.2»
- В Госдуме призвали расширить «белые» списки и отказаться от «всеобщих» блокировок
- В Васильевке снаряд сдетонировал во дворе многоквартирного дома
- Депутат ГД Гусев призвал создать российский аналог ChatGPT
- Пострадает урожай: Фермеры отказываются выращивать «невыгодное» зерно
- Иран впервые получил доход от сборов за проход по Ормузскому проливу
- Российские исследователи назвали самые предвзятые зарубежные языковые модели
- В России уличили ChatGPT в политической предвзятости
- «Это ждет всех!»: Каким уволенным сотрудникам будет сложно найти работу