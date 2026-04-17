Кинокомпания Paramount анонсировала третий «Топ Ган» с Томом Крузом

В рамках CinemaCon 2026 он рассказал, что работа над сценарием ленты в самом разгаре. Также Гринштейн подтвердил, что продюсером вновь станет Джерри Брукхаймер, а Том Круз снова сыграет лётчика Пита Митчелла по прозвищу «Мэверик».

«Топ Ган 3» официально в разработке... Проект воссоединит Тома Круза и Джерри Брукхаймера», - сказал он.

Сценарий пишет соавтор предыдущей части «Топ Ган: Мэверик» Эрен Крюгер. Вернётся ли в режиссёрское кресло Джозеф Косински пока неизвестно.

