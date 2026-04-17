Кинокомпания Paramount анонсировала третий «Топ Ган» с Томом Крузом
Кинокомпания Paramount снимет третий фильм серии «Топ Ган» про военных лётчиков. Как пишет The Hollywood Reporter, об этом заявил сопредседатель студии Джош Гринштейн.
В рамках CinemaCon 2026 он рассказал, что работа над сценарием ленты в самом разгаре. Также Гринштейн подтвердил, что продюсером вновь станет Джерри Брукхаймер, а Том Круз снова сыграет лётчика Пита Митчелла по прозвищу «Мэверик».
«Топ Ган 3» официально в разработке... Проект воссоединит Тома Круза и Джерри Брукхаймера», - сказал он.
Сценарий пишет соавтор предыдущей части «Топ Ган: Мэверик» Эрен Крюгер. Вернётся ли в режиссёрское кресло Джозеф Косински пока неизвестно.
Ранее кинокомпания Vertical объявила, что криминальная лента «Оружейный барон 2» с Николасом Кейджем в главной роли выйдет в мировой прокат в 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
