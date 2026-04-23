Песков заявил, что будущее за традиционными ценностями

Традиционные ценности народов основаны на прошлом, но нацелены на будущее. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выступая на форуме «Евразия - территория традиционных ценностей», он также указал, что традиционные ценности должны развиваться.

«Давайте дальше вместе работать, делать их прекрасными... быть уверенными в нашем будущем, видеть себя вместе в этом будущем», - заключил представитель Кремля.

Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил «Радиоточке НСН», что когда другие государства забывают свою историю, особенно важно сохранять традиционные ценности.

ФОТО: стоп-кадр с видео
