Песков заявил, что будущее за традиционными ценностями
Традиционные ценности народов основаны на прошлом, но нацелены на будущее. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Выступая на форуме «Евразия - территория традиционных ценностей», он также указал, что традиционные ценности должны развиваться.
«Давайте дальше вместе работать, делать их прекрасными... быть уверенными в нашем будущем, видеть себя вместе в этом будущем», - заключил представитель Кремля.
Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил «Радиоточке НСН», что когда другие государства забывают свою историю, особенно важно сохранять традиционные ценности.
Горячие новости
- Под Ростовом при атаке БПЛА поврежден коммерческий объект
- Социология за минуты: Почему российская языковая модель объективнее ChatGPT
- «АвтоВАЗ» запустил сервис долгосрочной подписки на машины Lada
- «Только с охраной»: Туристам из России назвали самые опасные города мира
- Захарова назвала Украину инструментом дезинтеграции славянского мира
- От сиквелов до Спилберга: На CinemaCon 2026 представили «Одиссею» и новых «Мстителей»
- С космодрома Плесецк успешно запустили ракету-носитель «Ангара-1.2»
- В Госдуме призвали расширить «белые» списки и отказаться от «всеобщих» блокировок
- В Васильевке снаряд сдетонировал во дворе многоквартирного дома