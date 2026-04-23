«АвтоВАЗ» запустил сервис долгосрочной подписки на машины Lada
Компания «АвтоВАЗ» объявила о запуске сервиса долгосрочной подписки на автомобили Lada «Lada Легко». Об этом говорится в сообщении автопроизводителя.
Программа позволяет использовать новую машину на условиях аренды и фиксированного ежемесячного платежа.
«На первом этапе клиентам предлагается седан Lada Vesta с двигателем объемом 1,6 литра и автоматической трансмиссией в комплектации "Практик". В дальнейшем линейка доступных... моделей и версий оснащения будет расширена», - рассказали в компании.
Платеж составит 43 990 рублей в месяц, при этом для оформивших заявку 23-30 апреля клиентов подписка обойдется в 39 990 рублей. При оформлении следует внести депозит в размере трех ежемесячных платежей, который вернут по окончании срока действия подписки. Процесс оформления занимает до двух недель, включает полисы ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание авто и помощь на дорогах, сезонную замену шин и хранение у официального дилера. Передача управления авто возможна еще двум любым водителям.
«АвтоВАЗ» также сообщил о годовом лимите пробега в сервисе в 30 тысяч километров. По истечении 12 месяцев машина должна быть возвращена без конструктивных изменений с учетом естественного износа. Полный выкуп автомобиля по окончании подписки пока не предусмотрен.
Ранее «АвтоВАЗ» отозвал более 41 тысячи автомобилей Lada Granta для установки системы вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС).
