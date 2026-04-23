Генерал-лейтенант России пригрозил Прибалтике белорусским лазером

Белоруссия может применить боевые лазеры против беспилотников на территории стран Балтии, заявил НСН Айтеч Бижев.

Заявление о лазерном оружии против дронов является предупреждением для прибалтийских государств, которые допускают украинские беспилотники на свою территорию для атак по России, рассказал экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с НСН.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Минского аэроклуба ДОСААФ заявил, что у него есть боевой лазер, способный сжигать беспилотники на расстоянии 2 километров. По его словам, система может обнаружить дроны на удалении в 4500 метров и уничтожить на расстоянии до 2000 метров. Видео его выступления опубликовал телеканал ОНТ. Бижев подтвердил наличие такого оружия.

«Александр Григорьевич никогда не обманывает и не лукавит. Всему мировому сообществу известно, что оборонный комплекс Республики Беларусь входит в топ-5 по качеству и разработкам. Что касается средств противовоздушной обороны, то они идут в ногу с Российской Федерацией. В данном случае Лукашенко прав — такое оружие уже есть в вооруженных силах. Скоро мы увидим его на поле боя. Это заявление было своего рода предупреждением странам Балтии, которым следует прислушаться. Они дают свою территорию для пролетов дронов, которые затем атакуют территории России. Вскоре Прибалтика почувствует на себе результат таких действий. У нас тоже есть подобные разработки, но я не могу рассказать об этом подробнее», — уточнил он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщил НСН, что Россия вправе уничтожать украинские дроны на территории Финляндии.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Минобороны Великобритании
ТЕГИ:ОружиеДроныБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры