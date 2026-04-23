Заявление о лазерном оружии против дронов является предупреждением для прибалтийских государств, которые допускают украинские беспилотники на свою территорию для атак по России, рассказал экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с НСН.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Минского аэроклуба ДОСААФ заявил, что у него есть боевой лазер, способный сжигать беспилотники на расстоянии 2 километров. По его словам, система может обнаружить дроны на удалении в 4500 метров и уничтожить на расстоянии до 2000 метров. Видео его выступления опубликовал телеканал ОНТ. Бижев подтвердил наличие такого оружия.