«Иностранные большие языковые модели не дают реальной картины, потому что у них есть системные промпты, которые содержат порой тысячи строк. Мы в модели «Прогнозист» сознательно отказались прописывать промпты, которые бы регламентировали, что можно, а что нельзя. Наша модель нужна для того, чтобы понимать, как реально думают наши граждане - в сравнении с тем, как извне пытаются сдвинуть их точку зрения, исходя из политической ангажированности», - объяснил он.

По словам собеседника НСН, российская сеть «Прогнозист» позволит ускорить проведение социологических исследований в разы.

«Такая система будет полезна властям, потому что при принятии любых решений правительство, местные органы власти должны понимать, как общество отреагирует на их действия, предложения, законопроекты. Социология накладывает определенные ограничения по времени обработки, количеству и содержанию вопросов. «Прогнозист» поможет измерить это за 10 минут. А заодно понять, насколько мнение наших граждан релевантно восприятию западных структур. Те же европейцы относятся к нам боязливо, учитывают все наши ресурсы и своих моделях рассчитывают для себя, как им с нами взаимодействовать. Но и европейские, и американские большие языковые модели закладывают изначально промпты, чтобы форматировать мнение россиян. Чтобы наши люди думали, что наша страна гораздо слабее них, чтобы подорвать моральный дух», - сказал Корнеев.

Ранее первый заместитель руководителя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что цифровой суверенитет сегодня – вопрос национальной безопасности, потому России важно развивать собственные языковые модели, напоминает «Радиоточка НСН».

