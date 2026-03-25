Фанаты сделают кассу: BadComedian объяснил рекорд трейлера «Человека-паука»
У франшизы «Человек-паук» огромное число поклонников, которые яростно ждут новую часть фильма, заявил НСН киноблогер Евгений Баженов.
Вряд ли четвертой части супергеройского боевика «Человек-паук: Совершенно новый день» удастся побить кассовый рекорд предыдущей, но армия фанатов и удачный кастинг гарантируют фильму успех, заявил НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Трейлер супергеройского фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» собрал более 1 млрд просмотров за пять дней, это примерно 12% всего населения Земли. Видео стало первым трейлером в истории киноиндустрии, достигшим такого показателя, пишет daily.afisha.
«"Человек-паук" - все еще один из самых крепких актив в пакете Marvel. Это любимый бренд для аудитории почитателей комиксов, его параллельно поддерживают неплохие игры, но настолько сильный ажиотаж меня удивил. Его аудитория - любители комиксов, в основном подростки, проблемы, которых фильм затрагивает. Том Холланд — одно из самых удачных решений в кастинге. Его персонаж далек от существующих персонажей супергеройского пафосного кино. Очень много подростков видят в нем себя. Он приземленный, близок и понятен. Это не буквально твой одноклассник, но где-то рядом. Давние фанаты, те, кто еще смотреть фильм Сэма Рэйми про Человека-паука, до сих пор держат руку на пульсе и любят этого персонажа. Эта аудитория одна из самых громких, ее заметно, по всему миру таких людей много», - рассказал Баженов.
Новой части «Человека-паука» будет сложно побить кассовый рекорд предыдущей («Человек-паук: Нет пути домой» (2021)), ставшей одним из самых успешных фильмов в истории, считает Баженов. Сборы в мировом прокате тогда составили более $1,92 млрд и картина стала самым кассовым фильмом Sony Pictures.
«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель. Режиссер картины Дестин Дэниел Креттон (автор супергеройского фильма Marvel «Шан-Чи и легенда 10 колец»).
«В предыдущем фильме «Человек-паук» мне не очень нравится тема мультивселенных, но он бил по всем аудиториям, собрал максимальную аудиторию. Все актеры, которые снимались «Человеке-пауке», воссоединились и были в нем задействованы: Уильям Дефо, Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд… Там собрали все, что несколько поколений фанаты смотрели. Если новый фильм соберет больше, я очень удивлюсь. Но на уровне первого фильма может собрать», - предположил Баженов.
