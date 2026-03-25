Вряд ли четвертой части супергеройского боевика «Человек-паук: Совершенно новый день» удастся побить кассовый рекорд предыдущей, но армия фанатов и удачный кастинг гарантируют фильму успех, заявил НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Трейлер супергеройского фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» собрал более 1 млрд просмотров за пять дней, это примерно 12% всего населения Земли. Видео стало первым трейлером в истории киноиндустрии, достигшим такого показателя, пишет daily.afisha.

«"Человек-паук" - все еще один из самых крепких актив в пакете Marvel. Это любимый бренд для аудитории почитателей комиксов, его параллельно поддерживают неплохие игры, но настолько сильный ажиотаж меня удивил. Его аудитория - любители комиксов, в основном подростки, проблемы, которых фильм затрагивает. Том Холланд — одно из самых удачных решений в кастинге. Его персонаж далек от существующих персонажей супергеройского пафосного кино. Очень много подростков видят в нем себя. Он приземленный, близок и понятен. Это не буквально твой одноклассник, но где-то рядом. Давние фанаты, те, кто еще смотреть фильм Сэма Рэйми про Человека-паука, до сих пор держат руку на пульсе и любят этого персонажа. Эта аудитория одна из самых громких, ее заметно, по всему миру таких людей много», - рассказал Баженов.