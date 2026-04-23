В Подмосковье увеличили штрафы за безбилетный проезд
Размер штрафа за безбилетный проезд был увеличен в Подмосковье до пяти тысяч рублей. Об этом со ссылкой на Мособлдуму сообщает RT.
Отмечается, что принятые депутатами поправки «приводят региональное законодательство к единому стандарту с Москвой».
Глава комитета по транспортно-дорожному комплексу Максим Коркин указал, что ранее в Подмосковье за безбилетный проезд штрафовали на две тысячи рублей, а за неправомерное использование льготных документов - на четыре тысячи рублей.
«Теперь это будет единая статья с фиксированным штрафом в размере пять тысяч рублей»,– заключил он.
Ранее в России приняли закон, запрещающий принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта за безбилетный проезд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
