В Подмосковье увеличили штрафы за безбилетный проезд

Отмечается, что принятые депутатами поправки «приводят региональное законодательство к единому стандарту с Москвой».

Глава комитета по транспортно-дорожному комплексу Максим Коркин указал, что ранее в Подмосковье за безбилетный проезд штрафовали на две тысячи рублей, а за неправомерное использование льготных документов - на четыре тысячи рублей.

«Теперь это будет единая статья с фиксированным штрафом в размере пять тысяч рублей»,– заключил он.

Ранее в России приняли закон, запрещающий принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта за безбилетный проезд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

