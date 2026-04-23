Литва расширит военный полигон рядом с границей России
Литва намерена расширить военный полигон близ города Таураге, который находится неподалеку от границы России в Калининградской области. Об этом сообщило министерство обороны республики в соцсети Х.
Как отметили в ведомстве, литовский парламент одобрил расширение площадки в Таураге, а также создание нового полигона в Капчяместисе примерно в 10 километрах от границы Белоруссии.
«Это укрепит нашу национальную оборону и оперативную совместимость с силами союзников в сложных условиях безопасности», - заявили в министерстве.
Ранее военные США провели учения на полигоне недалеко от российской границы. Маневры прошли на площадке Бемово-Пишки примерно в 60 км от Калининградской области.
