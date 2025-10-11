Леди Гага снимется в сиквеле «Дьявол носит Prada»

Артистку заметили на съемочной площадке в Милане, где сейчас идет работа над продолжением популярной киноленты 2006 года. По данным СМИ, Гаге удается совмещать участие в фильме с плотным гастрольным графиком.

Участие в большом кино станет для певицы значимым событием — это ее первая крупная роль после участия в картине «Джокер: Безумие на двоих». Ранее в этом году она появилась в эпизодической роли в популярном сериале Netflix «Уэнсдей».

Сюжет сиквела «Дьявол носит Prada» развернется вокруг главной героини — редактора модного издания Миранды Пристли, которая сталкивается с кризисом в мире печатной прессы. Творческая команда сиквела сохранила основной состав создателей оригинальной ленты. За режиссерское кресло вновь сел Дэвид Френкель, а сценарий написала Алин Брош МакКенна. Проект продюсируют Венди Файнерман и Карен Розенфельт.

Звездный состав актеров первого фильма возвращается к своим ролям: Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи вновь появятся на экране.

Ранее программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский заявил НСН, что рок-группе The Rolling Stones поможет лишь коллаборация с Леди Гагой.

