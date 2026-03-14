Стивен Спилберг анонсировал свой следующий кинопроект
Знаменитый режиссёр Стивен Спилберг анонсировал работу над новым проектом — вестерном. В ходе недавнего интервью кинематографист подтвердил, что в настоящий момент разрабатывает картину данного жанра, хотя и не раскрыл её детали.
Спилберг подчеркнул высокий потенциал будущего фильма и заверил, что картина избежит типичных жанровых клише. В частности, он отметил присутствие в сюжете лошадей и оружия, но при этом акцентировал внимание на отсутствии стереотипных решений.
Несмотря на то что вестерн никогда ранее не становился основой для отдельного фильма в фильмографии Спилберга, влияние этого жанра прослеживается в ряде его работ. Например, его отголоски заметны в картине «Фабельманы». Частичное воплощение элементов вестерна можно увидеть и в фильме 1989 года «Индиана Джонс и последний крестовый поход», хотя там они не стали определяющими для жанровой принадлежности.
На текущий момент после выхода фантастической драмы «День разоблачения» (Disclosure Day) в графике режиссёра не заявлено иных проектов. Это позволяет предположить, что следующим фильмом Спилберга может стать именно анонсированный вестерн. За годы карьеры режиссёр успешно работал в самых разных жанрах — от хоррора и мюзикла до научной фантастики и боевика, — и теперь, возможно, обратится к тематике ковбоев.
Ранее российский продюсер, журналист, основатель портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов заявил НСН, что Спилберг добился невероятного успеха, но его величие определяется совсем не наградами.
- «Не панацея»: Риелтор объяснил смысл видеофиксации сделок с недвижимостью
- ПВО за сутки сбила 285 украинских беспилотников и десять авиабомб
- Росстандарт впервые принял ГОСТ на территории для прогулок и игр с собаками
- Лукашенко в шутку пригрозил отправить главу Минсельхоза Белоруссии в штурмовики
- Наталия Шевченко выиграла спринт на чемпионате России по биатлону
- На Кипре отменили концерт группы «Каспийский груз»
- Александр Беглов заявил о планах по возрождению киностудии «Ленфильм»
- СМИ: В еврейской школе в Амстердаме произошел взрыв
- МО: ВС РФ ударили по предприятиям ВПК Украины