Стивен Спилберг анонсировал свой следующий кинопроект

Спилберг подчеркнул высокий потенциал будущего фильма и заверил, что картина избежит типичных жанровых клише. В частности, он отметил присутствие в сюжете лошадей и оружия, но при этом акцентировал внимание на отсутствии стереотипных решений.



Несмотря на то что вестерн никогда ранее не становился основой для отдельного фильма в фильмографии Спилберга, влияние этого жанра прослеживается в ряде его работ. Например, его отголоски заметны в картине «Фабельманы». Частичное воплощение элементов вестерна можно увидеть и в фильме 1989 года «Индиана Джонс и последний крестовый поход», хотя там они не стали определяющими для жанровой принадлежности.



На текущий момент после выхода фантастической драмы «День разоблачения» (Disclosure Day) в графике режиссёра не заявлено иных проектов. Это позволяет предположить, что следующим фильмом Спилберга может стать именно анонсированный вестерн. За годы карьеры режиссёр успешно работал в самых разных жанрах — от хоррора и мюзикла до научной фантастики и боевика, — и теперь, возможно, обратится к тематике ковбоев.

Ранее российский продюсер, журналист, основатель портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов заявил НСН, что Спилберг добился невероятного успеха, но его величие определяется совсем не наградами.

