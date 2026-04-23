Захарова назвала Украину инструментом дезинтеграции славянского мира

Украина - объект и инструмент деструктивной стратегии Запада по дезинтеграции славянского мира. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Дипломат обратила внимание на многолетнюю кампанию по переписыванию истории, манипуляции общественным сознанием и ценностями славянских государств в Европе. По словам Захаровой, исторически русофобская западная политика не ограничивалась только агрессивными действиями против РФ. Она была нацелена на то, чтобы стравить и поссорить славянские народы, которые связаны тысячелетними родственными узами.

«Трагедия славянства в 20 веке, прежде всего в годы Первой и Второй мировых войн, была не просто стихийным бедствием, она... была спланирована таким проектом, который без преувеличения готовили веками. И сегодня он вступил в новую активную фазу», - подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат высказала мнение, что Запад пытается затормозить многополярность.

