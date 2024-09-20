«Неоднозначная история»: Шнейдеров усомнился в успехе экранизации шутера Atomic Heart

Аудитория экранизации компьютерной игры будет состоять, прежде всего, из ее фанатов, отметил в эфире НСН Давид Шнейдеров. 

Заинтересует ли россиян экранизация российского шутера Atomic Heart – большой вопрос, поскольку в России еще не было подобного опыта, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что «Кинопоиск» работает над экранизацией шутера Atomic Heart. Съемки начнутся в 2025 году, сценарий напишет Роман Кантор, который участвовал в создании фильма «Мастер и Маргарита» (2023) и сериала «Эпидемия» (2019). Работа над проектом идет под совместным креативным контролем со студией Mundfish – разработчиком Atomic Heart. Точная дата выхода экранизации не уточняется, но речь идет о периоде до 2029 года.

По книгам Кира Булычева снимут несколько фильмов
«Слышал про игру, но не видел. Много про нее читал, представляю, про что эта игра. Заинтересует ли фильм или сериал – это большой вопрос. Экранизация компьютерных игр не российская история. У нас нет подобных опытов как в США с экранизацией «Doom», «Обитель зла» и другими играми, которые экранизированы. Надо сказать, что и в Америке тоже экранизация компьютерных игр история неоднозначная. Потому что, скажем, та же «Обитель зла», несмотря на звезду Милу Йовович, поначалу была успешной, но в конце концов скатилась к фильмам категории «Б». «Doom» хорошего режиссера Анджея Бартковяка провалился вообще. В России есть опыт экранизации комиксов «Майор Гром», но оба фильма провалились в прокате. Поэтому история непонятная», – сказал Шнейдеров.

По его словам, аудитория экранизации Atomic Heart будет состоять, прежде всего, из фанатов компьютерной игры.

«С одной стороны, у нас нет опыта экранизации компьютерных игр и неизвестно, как воспримет российская аудитория фильм про российский компьютер на игре. Все-таки, это не Marvel, не DC… Аудитория будет, прежде всего, та, которая играет в Atomic Heart. Потому что, как с тем же «Майором Громом», когда была презентация фильма, пришло огромное количество фанатов комиксов про Грома. Но, видимо, именно этим количеством фанатов вся аудитория и ограничилась. Поэтому фильм в прокате прошел плохо. Возможно, что фанаты компьютерной игры с удовольствием пойдут. Вопрос, сколько их будет и какого они будут возраста. Скорее всего, это достаточно юные зрители, которых не так много», – добавил собеседник НСН.
«Сыграю себя молодого»: Киркоров анонсировал съемки фильма о себе в 2025 году

Atomic Heart – одна из самых популярных видеоигр последних лет. Шутер от первого лица вышел в феврале 2023 года, всего через две недели после Hogwarts Legacy, масштабной игры по вселенной «Гарри Поттера». При этом Atomic Heart удалось потеснить всемирный хит и возглавить чарты продаж цифрового сервиса Steam. Производством игры занималась основанная в 2017 году студия Mundfish. Для нее Atomic Heart, по сути, стала первым крупным проектом.

Действие игры разворачивается в 1955 году в альтернативной версии Советского Союза. Главное отличие мира Atomic Heart от нашей реальности в том, что там изобрели новую материю, известную как полимер. Ее открытие и изменило ход всей истории, а стоял за ним в середине 1930-х гениальный (и вымышленный) советский ученый Дмитрий Сеченов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот из видеоигры Atomic Heart
ТЕГИ:Давид ШнейдеровКомпьютерные ИгрыФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры