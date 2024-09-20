«Неоднозначная история»: Шнейдеров усомнился в успехе экранизации шутера Atomic Heart

Заинтересует ли россиян экранизация российского шутера Atomic Heart – большой вопрос, поскольку в России еще не было подобного опыта, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что «Кинопоиск» работает над экранизацией шутера Atomic Heart. Съемки начнутся в 2025 году, сценарий напишет Роман Кантор, который участвовал в создании фильма «Мастер и Маргарита» (2023) и сериала «Эпидемия» (2019). Работа над проектом идет под совместным креативным контролем со студией Mundfish – разработчиком Atomic Heart. Точная дата выхода экранизации не уточняется, но речь идет о периоде до 2029 года.