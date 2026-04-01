Ограниченное предложение фильмов, отсутствие новых технологических решений и введение квот на кино – все это сегодня звучит как новые вызовы, стоящие перед кинотеатрами. Однако подобные темы, как напомнил глава Ассоциации владельцев кинотеатров России (АВК) Алексей Воронков на площадке Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес 2026», звучали еще в 2014 году. Потому, подчеркнул он, весна 2026 года – не время для паники.

«Получается, что за последние 12 лет в нашем бизнесе не поменялось ничего. Мы живем в абсолютно подобных условиях с теми же вызовами. С 2014 года мы все выжили, даже открыли новые площадки. Пережили 2020 год, 2022 год, надеюсь, переживем и 2026 год», - сказал Воронков.

В течение часа он говорил не только о квотировании зарубежного кино, но и напомнил о других значимых переменах, уже закрепленных в законодательстве. Среди прочего кинотеатры в апреле 2026 года уже обсуждают предстоящее лето и возможный новый новогодний рекорд. На дискуссии побывал и специальный корреспондент НСН.