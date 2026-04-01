Выгодные 10%: Какие квоты на зарубежное кино предлагают кинотеатры
Квотирование зарубежного кино, которое предлагает режиссер Никита Михалков, лишит кинотеатры фестивальных фильмов и позволит привлечь лишь 500 миллионов рублей, но есть альтернативное более прибыльное решение, заверил НСН глава АВК Алексей Воронков.
Ограниченное предложение фильмов, отсутствие новых технологических решений и введение квот на кино – все это сегодня звучит как новые вызовы, стоящие перед кинотеатрами. Однако подобные темы, как напомнил глава Ассоциации владельцев кинотеатров России (АВК) Алексей Воронков на площадке Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес 2026», звучали еще в 2014 году. Потому, подчеркнул он, весна 2026 года – не время для паники.
«Получается, что за последние 12 лет в нашем бизнесе не поменялось ничего. Мы живем в абсолютно подобных условиях с теми же вызовами. С 2014 года мы все выжили, даже открыли новые площадки. Пережили 2020 год, 2022 год, надеюсь, переживем и 2026 год», - сказал Воронков.
В течение часа он говорил не только о квотировании зарубежного кино, но и напомнил о других значимых переменах, уже закрепленных в законодательстве. Среди прочего кинотеатры в апреле 2026 года уже обсуждают предстоящее лето и возможный новый новогодний рекорд. На дискуссии побывал и специальный корреспондент НСН.
БАРЬЕР В 10%
Если рассматривать в сравнении, в 2014 году обсуждалось введение квоты на показ в кинотеатрах для поддержки отечественной кинопродукции. Напомним, тогда кинотеатры и Минкульт сошлись на том, что не менее 20% экранного времени в год будет за российскими фильмами.
Спустя 12 лет в России с подачи народного артиста РСФСР председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова вновь обсуждают тему квот, уже на иностранное кино. Впервые он озвучил эту идею еще в июне 2025 года, выступая в Госдуме. Тогда предлагался входной взнос в 5 миллионов рублей для рассмотрения представляемой картины в России, помимо прочего 10% от проката западной картины должно идти на рефинансирование национального кино.
Уже в марте 2026 года Михалков вновь напомнил об этой теме на заседании Совета при Президенте по культуре. В ответ Владимир Путин поручил Министерству культуры как можно скорее принять решение о квотировании иностранного кино в российском прокате. Выхода документа, регламентирующего подобные квоты, кинотеатры ожидают в течение ближайших двух-трех недель.
Прежде в АВК уже неоднократно отмечали, что воплощение идеи Михалкова в том виде, в котором она озвучена, лишит российскую аудиторию зарубежного фестивального кино. Такие фильмы нередко зарабатывают не больше тех самых 5 миллионов рублей, которые придется заплатить для допуска на российский рынок. При этом, при обсуждаемом варианте квотирования, выплата в 5 миллионов рублей не гарантирует, что картина получит прокатное удостоверение.
Приводя в пример цифры 2019 года, когда сборы зарубежного кино были наиболее высокими, глава АВК сообщил, что суммарная касса такого проката составила примерно 40 миллиардов рублей. При этом на экраны вышло 440 зарубежных фильмов, из которых лишь 100 освоили больше 50 миллионов рублей.
«Это потолок, который может войти на территорию Российской Федерации (в случае принятия квот, предлагаемых Михалковым - прим. НСН), если еще получит прокатное удостоверение», - заметил Воронков.
Если в каждом из 100 случаев для допуска на российский рынок потребуется выплата в 5 миллионов рублей, суммарно в год получится 500 миллионов рублей. Сегодня это бюджет одного среднего российского фильма. Однако кинотеатры готовы предложить более выгодную альтернативу.
«Мы понимаем, что должен быть барьер. У нас получается некая структура монетизации, которая соберет на входе 500 миллионов рублей, и по целям законодателей как-то поможет российскому кино. Дальше другая интересная история – 10% от кинопроката. То есть от пиковых 40 миллиардов рублей сборов в 2019 году мы получили бы еще 4 миллиарда рублей», - объяснил он.
АВК уже отправляла свои предложения по квотированию, в которых предлагала дискретную модель, когда фильмы с малым количеством копий (например, фестивальные – прим. НСН) могли бы делать взнос на уровне 100-200 тысяч, а голливудские блокбастеры 20 миллионов. По словам Воронкова, такая мера не просто позволила бы сохранить в прокате фестивальное кино и проекты независимых дистрибьюторов, но и привлекло больше средств в поддержку российского кино. Однако кинотеатры пока работают только с документами, не участвуют в предварительных обсуждениях. Будет законопроект – будет и реакция, заверили в АВК.
«Понятно, что некая система квотирования будет, она идет по всем отраслям экономики. Моделей существует масса, многие страны их используют, это нормально. Если появляется некая структура монетизации, которая будет собирать дискретную пошлину со всего иностранного кино и пополнять кассу фонда кино, они смогут маневрировать между освобождением эфира для российского кино и пропуском иностранного контента для финансирования производства российского кино. Есть небольшая надежда, что чем больше захотят собрать, тем больше иностранного большого контента (качественного и не противоречащего национальным интересам) должны завести на территорию РФ», - заявил глава АВК.
В индустрии пока настроены довольно оптимистично. При этом, по словам Воронкова, пока непонятно, кто будет осуществлять этот сбор. Логично предположить, что это будет непосредственно Минкульт перед выдачей прокатного удостоверения. Есть и другой спорный вопрос – почему выплачивать деньги на поддержку российского кино должны только кинотеатры, если иностранное кино также выходит, к примеру, на стриминге.
«Осуществить осязаемый сбор, увы, пока можно только по кинотеатрам, так как только у нас есть ЕАИС и процедура получения прокатных удостоверений. Следовательно, 10% будет платить только кинотеатр, стриминги сюда пока не подключают. Надеемся, что в сборе финансовой помощи для российского кинопроизводства все же будут участвовать все участники кинопроката как офлайн, так и онлайн», - сказал Воронков.
БЕЗ ПРАЙСА ЛУЧШЕ
Помимо вопроса о квотировании, который документально пока не решен, кинотеатры к весне 2026 года столкнулись и с другими вызовами. Среди них, например, закон о языке, который требует, в том числе, от кинотеатров отказа от иностранных названий, если они не зарегистрированы в Роспатенте. Также необходимо избавиться от иностранных слов и в информационном наполнении. Не только в самом кинотеатре, но и в соцсетях. При этом, например, слово «прайс-лист» сегодня можно использовать, а вот «прайс» не найден в нормативных словарях, является нарушением закона.
Не обошлось и без упоминания случаев отзыва прокатного удостоверения. Подобное происходит регулярно, к примеру, в начале марта Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Нюрнберг» режиссера Джеймса Вандербилта с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях из-за несоответствия содержания картины законам РФ.
Несмотря на все подобные нововведения в индустрии уверены – все не так страшно.
«Просто быть более внимательным, чаще думать о том, что может прилететь», - заметил глава АВК.
ОТ ЛЕТА К НОВОМУ ГОДУ
Впереди у кинотеатров беспрецедентное лето. Если в 2025 в этот период в афише скорее наблюдалось затишье, то в 2026 году все может изменится. На 12 июня запланирован выход картины «Холоп 3». Это первый фильм франшизы, который в кинотеатрах представят летом, а не к Новому году. Уже 13 августа кинотеатры ожидают премьеры «Последний богатырь. Колобок». Как отметил Воронков, это неслучайное решение.
«В этом году впервые две картины, которые получили государственное финансирование – это третьи части франшиз, они выходят летом. Две эти компании, софинансируемые государством, не стали выдумывать новые названия, чтобы не быть франшизой. Это первый раз, когда крупные проекты при господдержке выходят летом. От того, как мы отработаем эти две картины, будет зависеть, как продюсеры и дистрибьюторы будут принимать решения в следующем году», - уточнил он.
По словам главы АВК, для кинотеатров важно, чтобы оба фильма собрали минимум по два миллиарда рублей. В противном случае в последующие годы афиша в летние месяцы вновь будет пустовать. Поэтому, подчеркнул Воронков, важно бросить все ресурсы, чтобы привлечь зрителей на эти картины.
Помимо планов на лето кинотеатры уже в марте морально готовятся к январю 2027 года. Битва трех сказок в Новый год в начале 2026 года показала, что с такой ситуацией можно работать. Однако в следующем Новом году выходит три релиза («Волшебник изумрудного города. Великий и Ужасный», «Чебурашка 3», «Хоттабыч»), и еще ожидается «Зима в Простоквашино» Сарика Андреасяна на ту же семейную аудиторию.
Как рассказал Воронков, к началу новогодней сказочной битвы 2026 года кинотеатрам удалось договориться на паритет фильмов. Каждый релиз получил около 25% экранов, что в дальнейшем позволяло кинотеатрам добавить немного сеансов главному лидеру семейного проката. Однако в следующем году сразу два фильма представит один дистрибьютор («Чебурашка» перейдет от «Централ Партнершип» к «Атмосфере кино», также компания выпустит в прокат «Зиму в Простоквашино» - прим. НСН). Кроме того, семейных релизов в целом будет еще больше, что лишит кинотеатры возможности прокатывать проекты на более взрослую аудиторию в новогодние каникулы.
«Думаю, Новый год будет обязательно лучше по деньгам, чем этот, но с компаниями, наверное, надо начинать договариваться уже за полгода», - допустил глава АВК.
Забавно, что общая дискуссия началась с саркастической формулировки : «Telegram ушел, проект по квотированию пришел. "Кина" и так было мало, а теперь получается совсем не будет….». Однако, судя по высказываниям, общий настрой индустрии довольно оптимистичный.
Горячие новости
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
- Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»
- Иран: Ближний Восток сгорит дотла из-за США
- СМИ: Около 180 рейсов задержаны в Краснодарском крае из-за атаки украинских БПЛА
- В Новороссийске обломки дрона попали в многоквартирный дом
- Почти 500 тысяч абонентов в ДНР остались без света из-за атаки ВСУ