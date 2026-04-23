Под Ростовом при атаке БПЛА поврежден коммерческий объект
Повреждения зафиксированы после отражения воздушной атаки в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем канале в Мах.
Ранее в Минобороны заявили, что над территорией России, в том числе Ростовской областью, ликвидировали 154 украинских дрона, напоминает RT.
По словам губернатора, утром в Каменском районе уничтожили несколько беспилотников.
«Обломки БПЛА обрушились на территорию коммерческого объекта, повреждена эстакада», - указал Слюсарь.
Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее в Кстовском районе Нижнего Новгорода при атаке беспилотников был поврежден объект на территории предприятия.
