Под Ростовом при атаке БПЛА поврежден коммерческий объект

Повреждения зафиксированы после отражения воздушной атаки в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем канале в Мах.

Ранее в Минобороны заявили, что над территорией России, в том числе Ростовской областью, ликвидировали 154 украинских дрона, напоминает RT.

По словам губернатора, утром в Каменском районе уничтожили несколько беспилотников.

«Обломки БПЛА обрушились на территорию коммерческого объекта, повреждена эстакада», - указал Слюсарь.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Кстовском районе Нижнего Новгорода при атаке беспилотников был поврежден объект на территории предприятия.

