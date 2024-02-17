От ненависти до любви один шаг: Киркорова ругают и прощают за помощь ДНР
Участие в «голой вечеринке» и гуманитарная поездка в ДНР - о поступках российского артиста Филиппа Киркорова спорят политики и представители шоу-бизнеса.
Народный артист России Филипп Киркоров подарил детям в Макеевке куклы в образе себя же, пишет «Комсомольская правда».
Артист посетил ДНР в сопровождении певицы Марго. Киркоров познакомился с детским творческим коллективом «Родничок».
13 февраля артист прибыл в ДНР с гуманитарной помощью. Он встретился с ранеными, пообещал оплатить протезы трем бойцам, выступил в городской больнице и побывал во дворце культуры «Шахтер».
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в пресс-центре НСН заявил, что певец Филипп Киркоров дискредитировал звание Народного артиста России.
«Мне интересен Киркоров, потому что он имеет такое звание, чуть ли не как Герой России! Он его просто дискредитировал! Он всем яро показывает, что у него есть административный ресурс. Это все звучит как: "Да пусть вырезают откуда хотят, мы выступали, выступаем и будем выступать". Я знаю тех людей, которые привезли Киркорова в зону СВО, они нормальные ребята! Я не понимаю, как они могли рядом с ним стоять даже! Я примерно понимаю, что творилось в душе у военных, которые стояли рядом с ним и охраняли его там. Я сам человек военный, я понимаю, когда заставляют. Есть вот приказ и все. Мы собрали 100 тысяч подписей, чтобы лишить Киркорова звания Народного артиста России», - сказал собеседник НСН.
Советник главы Донецкой республики Ян Гагин заявил, что не верит в искренность посетившего Горловку певца Филиппа Киркорова. Его слова приводит РИА Новости.
Гагин полагает, что если бы намерение Киркорова было искренним, то исполнитель давно бы посетил Донбасс. Он упрекнул представителей шоу-бизнеса в непонимании важности спецоперации на Украине.
Приезд Киркорова Гагин назвал вынужденной мерой для «отмены отмены».
Звезды, которые ранее приняли участие в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, могут искренне раскаяться в своих поступках. Подобным мнением поделился командир спецназа «Ахмат» Герой России Апти Алаудинов.
В беседе с NEWS.ru он, комментируя попытки некоторых публичных личностей оправдаться перед населением, привел притчу о стае шакалов и усталом льве. В поэме те, кто шли за львом и рассыпал комплименты, позже не помогли, когда зверь угодил в капкан.
«Мораль сей басни такова: не верь всем тем, кто рядом вьется и попросту в любви клянется», — заявил командир «Ахмата».
По его словам, тем, кто раскаивается в случившимся, стоит дать шанс на искупление вины.
Все виновные признали свои ошибки, травлю творческих людей надо остановить, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН.
«Сегодня идет большая атака на всех артистов, на творческих людей, это некрасиво, оскорбительно... Конечно, это вызывает тревогу. Всегда хотят на ком-то оторваться. Я старался не комментировать ничего про «голую» вечеринку, но хочу сказать, что это привычные наряды, в которых они выходят на сцену, по телевизору их в этом показывают. Понятно, что есть вещи несвоевременные. Сейчас не до подобных вечеринок», - отметил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что народный артист РФ Филипп Киркоров «всегда помогал» Донбассу, однако об этом «мало кто знает», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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