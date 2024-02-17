От ненависти до любви один шаг: Киркорова ругают и прощают за помощь ДНР

Артист посетил ДНР в сопровождении певицы Марго. Киркоров познакомился с детским творческим коллективом «Родничок».

13 февраля артист прибыл в ДНР с гуманитарной помощью. Он встретился с ранеными, пообещал оплатить протезы трем бойцам, выступил в городской больнице и побывал во дворце культуры «Шахтер».

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в пресс-центре НСН заявил, что певец Филипп Киркоров дискредитировал звание Народного артиста России.