Среди сладких подарков лидирует клубника в шоколаде. Заказов стало на 2,1% больше, средний чек — 3 274 рубля (+9%). Заметнее всего растет спрос на торты. Их заказывают на 30% чаще, чем год назад. Покупатели все чаще выбирают полноформатные изделия вместо небольших бенто. Заказы на последние сократились на 5%, а на большие, напротив, увеличились на 30%. Средний чек на небольшие десерты — 2 678 рублей, корпусные — 3 491 рубль.



По словам Ворониной, сладости становятся популярным дополнением к цветам, а иногда и самостоятельным подарком. Она связала это с возможностью персонализации.



На торте можно разместить поздравление или теплые слова. Плюс средний чек на кондитерские изделия примерно на треть ниже, чем на растения, поэтому это более доступная альтернатива букету.



В цветочной категории покупатели чаще выбирают авторские композиции из нескольких видов. Их доля выросла с 30,7 до 34%, а средний ценник достиг 4 524 рублей. Еще один вариант — цветы пачками, продажи которых ежемесячно растут на 20%. Отдельно чаще выбирают розы, хризантемы и диантусы. Основной спрос приходится на последние один-два дня перед праздником, но в этом сезоне предзаказов на 44% больше, чем год назад.

