Эксперт Воронина объяснила, что россияне дарят на День матери
Цветы остаются одним из самых популярных вариантов на День матери, но россияне все чаще дополняют их сладостями. За два года доля кондитерских изделий среди подарков на маркетплейсе «Флаувау» выросла с 11,7 до 16%. Об этом Life.ru рассказала директор направления B2B-маркетинга компании Полина Воронина.
Среди сладких подарков лидирует клубника в шоколаде. Заказов стало на 2,1% больше, средний чек — 3 274 рубля (+9%). Заметнее всего растет спрос на торты. Их заказывают на 30% чаще, чем год назад. Покупатели все чаще выбирают полноформатные изделия вместо небольших бенто. Заказы на последние сократились на 5%, а на большие, напротив, увеличились на 30%. Средний чек на небольшие десерты — 2 678 рублей, корпусные — 3 491 рубль.
По словам Ворониной, сладости становятся популярным дополнением к цветам, а иногда и самостоятельным подарком. Она связала это с возможностью персонализации.
На торте можно разместить поздравление или теплые слова. Плюс средний чек на кондитерские изделия примерно на треть ниже, чем на растения, поэтому это более доступная альтернатива букету.
В цветочной категории покупатели чаще выбирают авторские композиции из нескольких видов. Их доля выросла с 30,7 до 34%, а средний ценник достиг 4 524 рублей. Еще один вариант — цветы пачками, продажи которых ежемесячно растут на 20%. Отдельно чаще выбирают розы, хризантемы и диантусы. Основной спрос приходится на последние один-два дня перед праздником, но в этом сезоне предзаказов на 44% больше, чем год назад.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «НАШЕ Радио» стало лауреатом премии «Радиомания-2026»
- Путин назвал приоритеты развития подводного флота России
- В Госдуме пообещали сохранить бесплатный ОМС для безработных
- Гериатр назвал привычки, которые ускоряют старение после 40 лет
- В Белоруссии ограничат доступ к Spotify с 1 декабря
- Правительство ввело единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ
- Сотрудничество России и Китая по видеоиграм сравнили с глазированными сырками
- Эксперт Воронина объяснила, что россияне дарят на День матери
- Психиатр отверг возможность выявить «темные» черты характера по юмору
- «Газпром»: Европа израсходовала 16,5% запасов газа в хранилищах