Мультикультурное взаимодействие России и Китая через разработку видеоигр даст хорошие плоды, так как позволит молодежи проникнуться традициями друг друга на понятном им языке, а получившиеся на выходе идеи могут стать основой для будущих коммерчески успешных проектов, объяснил НСН независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

Трехдневный геймдев-марафон «Москва — Китай» пройдет с 28 по 30 ноября. В нем примут участие 20 команд разработчиков из Москвы, Пекина и Шанхая. Они будут создавать рабочие прототипы компьютерных игр по мотивам культуры друг друга на общую тему «Один предмет — две истории». Победитель среди китайских команд сможет презентовать свою разработку на Московской международной неделе видеоигр, а лучшая столичная команда получит годовое место в коворкинге Московского кластера видеоигр и анимации. Кузьменко положительно оценил методику культурного сближения стран через видеоигры.