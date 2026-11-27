Сотрудничество России и Китая по видеоиграм сравнили с глазированными сырками
Для российских разработчиков совместный с Китаем геймдев-марафон — это шанс проникнуть в довольно закрытое и сконцентрированное на себе гейм-сообщество Китая, заявил НСН Александр Кузьменко.
Мультикультурное взаимодействие России и Китая через разработку видеоигр даст хорошие плоды, так как позволит молодежи проникнуться традициями друг друга на понятном им языке, а получившиеся на выходе идеи могут стать основой для будущих коммерчески успешных проектов, объяснил НСН независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
Трехдневный геймдев-марафон «Москва — Китай» пройдет с 28 по 30 ноября. В нем примут участие 20 команд разработчиков из Москвы, Пекина и Шанхая. Они будут создавать рабочие прототипы компьютерных игр по мотивам культуры друг друга на общую тему «Один предмет — две истории». Победитель среди китайских команд сможет презентовать свою разработку на Московской международной неделе видеоигр, а лучшая столичная команда получит годовое место в коворкинге Московского кластера видеоигр и анимации. Кузьменко положительно оценил методику культурного сближения стран через видеоигры.
«Сближение наших двух культур — это очень хорошо и позитивно, даже если оно сейчас будет создано в сфере стереотипов. Тем не менее, так как участники этого марафона будут люди в основном молодые, и чем сильнее они через такой понятный для них язык смогут друг с другом сблизиться, тем лучше. И то, что выбран именно такой метод, как видеоигры, это прекрасно, потому что Китай сейчас — это действительно очень играющая держава. Они и сами делают собственные хорошие продукты, и внутри их рынка вертятся отличные видеоигры. А мы хоть и отстали и от Запада, и от Объединенного Востока в собственной разработке, но тем не менее в играх тоже что-то понимаем. Во-первых, мы изобрели "Тетрис", а во-вторых, мы — одна из крупнейших киберспортивных держав. Я думаю, что это только очередной метод налаживания мостов между двумя цивилизациями. Методика налаживания этих мостов выбрана правильно, даже если этот "блин" выйдет комом, что-то не получится или результаты будут достаточно смешные и курьезные, главное в партии в бильярд — выбить первый шар, а дальше уже все пойдет замечательно», — отметил он.
Эксперт добавил, что это даст шанс российским разработчикам пробиться на китайский рынок, но воспользуются ли они им — будет зависеть только от них самих.
«У нас очень мультикультурное общество в России, поэтому мы прекрасно принимаем и американские игры, тот же GTA VI, и у нас прекрасно принимаются азиатские игры, возьмем ту же самую игру Genshin Impact, в которую половина подростков играет. А вот Китай немножко зациклен сам на себе. И если мы умудримся как-то пробиться туда и показать Россию со стороны экзотики, как, например, российские глазированные сырки, которые превратились в один из главных китайских десертов, то это будет очень хорошо. Получится ли нам пробиться в их десятитысячелетнюю культуру, историю? Тут дело за нами. Главное их не вестернизировать, а нас не ориентализировать», — считает Кузьменко.
Он отметил, что геймдев-марафоны могут быть очень полезны, даже если на выходе не будет готов полноценный с коммерческой точки зрения продукт.
«У любых разработок, которые появляются на марафонах, когда люди что-то кодят, есть одна очень хорошая черта — это проекты, которые рождают идею. И даже если она не превращается в какой-то проект на стадии производства, потому что за несколько дней сделать коммерческий продукт — это смешно, но, как минимум эта идея может вырасти во что-то новое и большое. Таких примеров было очень много даже в рамках российских геймдев-марафонов, например, такие замечательные игры, как "Черная книга", Indika или хоррор-проект "Зайчик". Так или иначе их идеи зародились в рамках подобных марафонов. И если те прототипы, которые будут созданы, станут чем-то коммерчески успешным, это уже будет очень хорошим результатом подобного рода мероприятия», — резюмировал эксперт.
Ранее Александр Кузьменко рассказывал НСН, почему в России не получится создать собственный «аналог» GTA, и какая отечественная альтернатива популярной американской игре могла бы быть интересна аудитории.
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