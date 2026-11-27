Гериатр назвал привычки, которые ускоряют старение после 40 лет
После 40 лет на активное долголетие влияют несколько привычек, и одна из главных — отказ от вредных. Они связаны с курением, физическими нагрузками и уровнем сахара. Об этом Life.ru рассказал врач-гериатр Валерий Новоселов.
На первое место специалист поставила употребление табака. Вторую строчку делят тяжелый алкоголь и любовь к дивану. Также если человек в юности активно занимался спортом, а после сорока бросает, то это станет проблемой. Атлеты после завершения карьеры быстро набирают вес, а некоторые стареют ускоренными темпами с гипертонией и диабетом.
Еще важно контролировать давление и сахар в крови натощак, а также поддерживать активность: трижды в неделю по 30-40 минут силовых и аэробных, уточнила Новоселова. Питание должно быть сбалансированным и умеренным.
Отдельно врач назвала два сезонных пика смертности в России. По ее словам, это — майские праздники и Новый год. Всему виной алкоголь и переедание, которое ухудшает работу сердечно-сосудистой системы.
Специалист добавила, что необходимо проходить диспансеризацию и чек-апы, не дожидаясь, когда станет плохо.
Ранее в Минздраве перечислили основные признаки старения.
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