На первое место специалист поставила употребление табака. Вторую строчку делят тяжелый алкоголь и любовь к дивану. Также если человек в юности активно занимался спортом, а после сорока бросает, то это станет проблемой. Атлеты после завершения карьеры быстро набирают вес, а некоторые стареют ускоренными темпами с гипертонией и диабетом.



Еще важно контролировать давление и сахар в крови натощак, а также поддерживать активность: трижды в неделю по 30-40 минут силовых и аэробных, уточнила Новоселова. Питание должно быть сбалансированным и умеренным.



Отдельно врач назвала два сезонных пика смертности в России. По ее словам, это — майские праздники и Новый год. Всему виной алкоголь и переедание, которое ухудшает работу сердечно-сосудистой системы.



Специалист добавила, что необходимо проходить диспансеризацию и чек-апы, не дожидаясь, когда станет плохо.



Ранее в Минздраве перечислили основные признаки старения.

