В ведомстве уточнили, что сервис, несмотря на проводившуюся с ним работу, не погасил налоговую задолженность. По этой причине Минск решил ограничить доступ к ресурсу.



После введения ограничения контент не будет распространяться по Белоруссии будет. Также это лишит организацию возможности получать выручку от местных подписчиков.



В министерстве подчеркнули, что по вопросам возврата денег за неоказанные услуги пользователям необходимо обращаться непосредственно к компании, которой они перечисляли деньги за подписку.



Недавно НСН рассказывала, зачем операторы связи в РФ, наоборот, начали давать доступ к Spotify и Netflix.

