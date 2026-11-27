В Белоруссии ограничат доступ к Spotify с 1 декабря
В Белоруссии с 1 декабря нынешнего года ограничат доступ к музыкальному сервису Spotify. Причиной стала задолженность компании перед бюджетом республики по налогу на добавленную стоимость, сообщило Министерство по налогам и сборам страны.
В ведомстве уточнили, что сервис, несмотря на проводившуюся с ним работу, не погасил налоговую задолженность. По этой причине Минск решил ограничить доступ к ресурсу.
После введения ограничения контент не будет распространяться по Белоруссии будет. Также это лишит организацию возможности получать выручку от местных подписчиков.
В министерстве подчеркнули, что по вопросам возврата денег за неоказанные услуги пользователям необходимо обращаться непосредственно к компании, которой они перечисляли деньги за подписку.
Недавно НСН рассказывала, зачем операторы связи в РФ, наоборот, начали давать доступ к Spotify и Netflix.
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