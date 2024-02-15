СМИ: Киркоров исполнил песню украинского композитора перед бойцами СВО

«Хорошо, что не Гимн Украины. Но он привез гуманитарку. Поэтому, мы опять поймем и простим», - написала она.

Как напомнила журналистка, в 2018 году Ирина Билык во время концерта во Львове под давлением официально признала Россию агрессором. Среди прочего сказала, что Крым должен стать украинским.

Ранее советник главы Донецкой республики Ян Гагин заявил, что не верит в искренность посетившего Горловку певца Филиппа Киркорова. Он предположил, что если бы намерение артиста было искренним, то исполнитель давно бы посетил Донбасс, напоминает «Радиоточка НСН».

