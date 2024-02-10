Дотянулись до звезд: Артисты платят налоги ради чистой репутации
Звезды российского шоу-бизнеса все чаще попадают в поле зрения налоговой службы и торопятся заплатить долги ради своей репутации.
Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла сообщения о блокировке банковских счетов артиста.
Суд взыскал с Киркорова 7,9 миллиона рублей долгов по налогам
«Это неправда. Счета не заблокированы», — заявила она РИА Новости.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что у Киркорова якобы заблокированы счета в трёх банках по требованию ФНС из-за задолженности по страховым взносам в сумме 47 тысяч рублей.
Филипп Киркоров разом погасил налоговую задолженность в размере около 13 миллионов рублей после скандала, связанного с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Уточняется, что артист оплатил долги по земельному, транспортному и имущественному налогам.
«Поп-король выплатил около 13 миллионов рублей долгов... Это земельный, имущественный, транспортный налоги и начисления по УСН (упрощенной системе налогообложения – прим. НСН)», — говорится в публикации.
Так, Киркоров задолжал имущественный налог в размере 7,3 млн рублей, долга по УНС составил более 4 млн рублей, налог на транспорт - в размере 253 тыс. рублей, земельный — 371 рубль.
Народный артист России Филипп Киркоров перечислил на счёт Фонда «Синяя птица», помогающего семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, перечисл 2,4 млн рублей. Об этом опубликован пост на странице фонда в социальной сети «ВКонтакте».
В публикации говорится, что данные средства позволят приобрести «пособия, материалы для занятий и оборудование актового зала».
«Теперь наши концерты и спектакли станут ещё ярче и интереснее. Филипп Бедросович, спасибо Вам огромное за поддержку!» — говорится в сообщении фонда «Синяя птица» .
Через некоторое время на стене сообщества появилось объявление, что Киркоров перечислил фонду ещё 2,6 млн рублей.
Певец также заявил, что передаст свой гонорар за участие в проекте телеканала НТВ «Новогодняя Маска» жителям Белгорода, пострадавшим от обстрела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Все эти поступки свидетельствуют о стремлении артиста восстановить репутацию в России после скандала, связанного с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой.
Долг Анастасии Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) по предварительным данным может составлять 137 миллионов рублей, пишет Telegram-канал Mash.
Авторы канала сообщают, что по итогам проверки была выявлена неуплата налогов за три года — с 2020 по 2022 год. При этом изначальная сумма переваливала за 150 миллионов рублей, однако блогерша выплатила часть налоговых обязательств.
Также Mash со ссылкой на ФНС отмечает, что блогерша могла дробить бизнес, оказывая одни и те же услуги и в статусе ИП, и через компанию «Ивлеева Продакшн». Это позволяло формально не увеличивать доход и не переходить на системы налогообложения с повышенной ставкой, поясняют авторы канала.
Федеральная налоговая служба проводит выездную налоговую проверку блогера Анастасии Ивлеевой по материалам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Проверка стартовала 26 декабря и может завершиться возбуждением уголовного дела.
Основатель продюсерского центра «ПЦ» Рустем Богданов говорил Forbes, что сейчас идет «ковровая бомбардировка» блогеров при том, что раньше трогали только тех, «кто перешел дорогу».
Telegram-канала Baza утверждает, что в ФНС создан спецотдел для проверки блогеров с доходом более 50 млн рублей в год.При этом цель проверок блогеров-миллионеров остается неизвестной. По данными источника Forbes, «стоит задача пополнять бюджет», при этом не имеет значения, за чей счет это делать - блогеров, певцов или кого-то еще.
Ранее блогер Лерчек (Валерия Чекалина) рассказала, что они с мужем Артемом не платили налоги, потому что «глупыми были». Блогер заявили, что они с супругом поняли все ошибки и раскаялись. Уголовные дела против Чекалиной и ее мужа возбудили весной 2023 года. Их обвинили в неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере. В общей сложности супруги выплатили задолженность в размере 504 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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