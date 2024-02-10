Дотянулись до звезд: Артисты платят налоги ради чистой репутации

Суд взыскал с Киркорова 7,9 миллиона рублей долгов по налогам

«Это неправда. Счета не заблокированы», — заявила она РИА Новости.



Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что у Киркорова якобы заблокированы счета в трёх банках по требованию ФНС из-за задолженности по страховым взносам в сумме 47 тысяч рублей.



Филипп Киркоров разом погасил налоговую задолженность в размере около 13 миллионов рублей после скандала, связанного с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.