Пригожин призвал остановить травлю артистов после «голой» вечеринки
Продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что в России идет большая атака на творческих людей, хотя все уже осознали ошибки и сделали выводы.
В России продолжается оскорбительная атака на всех артистов и творческих людей, эту травлю надо остановить, все виновные признали свои ошибки, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН.
Ранее известная телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что в России в отношении звезд устраивают «показательные порки», и раскритиковала такую практику. На эту тему она порассуждала в своем Telegram-канале. Пригожин согласился с мнением телеведущей.
«Сегодня идет большая атака на всех артистов, на творческих людей, это некрасиво, оскорбительно. Я должен согласиться с Лерой Кудрявцевой, эту травлю устраивать не нужно, нужно ее остановить. Конечно, это вызывает тревогу. Всегда хотят на ком-то оторваться. Я старался не комментировать ничего про «голую» вечеринку, но хочу сказать, что это привычные наряды, в которых они выходят на сцену, по телевизору их в этом показывают. Понятно, что есть вещи несвоевременные. Сейчас не до подобных вечеринок», - отметил он.
Он подчеркнул, что артисты сами виноваты, что довели все до такой ситуации, но все «провинившиеся» осознали ошибки и сделали выводы.
«В чем-то артисты виноваты, потому что всю жизнь живут в состоянии хайпа, хотят к себе привлечь как можно больше внимания. Артисты сегодня должны продавать пластинки и так далее. Но «охота на ведьм» - это очень плохая тенденция, все могут ошибаться. Всегда можно найти повод. Сегодня мы должны быть едины, должно быть меньше травли друг против друга. Я видел, что Лолиту снова там начали в чем-то подозревать…А Лолита живет в России, свой выбор сделала. Так и другие звезды. Ошиблись, поругали…все всё поняли», - добавил продюсер.
Пригожин отметил, что травля артистов продолжается и в соцсетях, где обычные граждане считают необходимым высказываться в очень оскорбительной манере.
«Люди в соцсетях позволяют себе такие оскорбительные высказывания… Такое ощущение, что социальные сети созданы для ублюдков, которые имеют возможность плюнуть в твой огород. Эти люди сумасшедшие. Говорят, что звезды ездят в Дубай отдыхать…. А что, в Дубай только артисты ездят отдыхать? Спортсмены не ездят, врачи, политики? Артист не имеет права на отдых? Человек зарабатывает деньги и платит налоги государству, зачем его трогать», - подытожил собеседник НСН.
Ранее Пригожин призвал прекратить преследование певицы Анны Асти, выступавшей на «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, передает «Радиоточка НСН».
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