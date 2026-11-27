В Госдуме пообещали сохранить бесплатный ОМС для безработных
Взымание сбора с нетрудоустроенных россиян противоречит законам Российской Федерации, заявил НСН Артем Кирьянов.
Борьба с теневой экономикой идет по плану, но она не должна превращаться в то, чтобы с людей брали дополнительные налоги за социальные льготы, рассказал НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко поручила проработать введение платежа за ОМС для формально неработающих, но имеющих доходы россиян. По словам Матвиенко, если «ты работаешь и доходы есть, и на хорошей машине ездишь», то должен платить за обязательный и ныне бесплатный для всех полис ОМС. Об этом она заявила на заседании верхней палаты парламента. Кирьянов удивился таким словам.
«Это не первый раз, когда в публичном пространстве появляются какие-то вот такие истории, начиная от налога на тунеядство и заканчивая сегодняшним сюжетом. Я бы сказал, что эта схема с юридической точки зрения не соответствует законодательству. Предложение не является в достаточной степени проработанным, чтобы войти в практику. Эту инициативу сейчас не введут. Мы должны, конечно, должны стремиться к тому, чтобы у нас не было людей с неофициальной занятостью, и на это направлен вектор обеления экономики, новые технологии, чтобы те люди, которые находятся в работоспособном состоянии, вышли из тени. Тогда не будет вопросов ни по тунеядцам, ни по способам получить дополнительные средства фондами медицинского и социального страхования», — подчеркнул он.
Ранее Кирьянов в эфире НСН пообещал россиянам не допустить повышения ключевой ставки Центробанка.
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