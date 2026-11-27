Борьба с теневой экономикой идет по плану, но она не должна превращаться в то, чтобы с людей брали дополнительные налоги за социальные льготы, рассказал НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко поручила проработать введение платежа за ОМС для формально неработающих, но имеющих доходы россиян. По словам Матвиенко, если «ты работаешь и доходы есть, и на хорошей машине ездишь», то должен платить за обязательный и ныне бесплатный для всех полис ОМС. Об этом она заявила на заседании верхней палаты парламента. Кирьянов удивился таким словам.