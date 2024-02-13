«Всегда помогал»: Захарова заявила, что Киркоров привез в ДНР гумпомощь
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что народный артист РФ Филипп Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией.
По её словам, певец встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь.
Она также указала, что Киркоров «всегда помогал», однако об этом «мало кто знает».
«Дети, раненые, социальные учреждения - он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь», - заключила Захарова.
Ранее фонд «Синяя птица», помогающий семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, заявил, что Киркоров перечислил на счёт организации 5 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru