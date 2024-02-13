«Всегда помогал»: Захарова заявила, что Киркоров привез в ДНР гумпомощь

По её словам, певец встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь.

Она также указала, что Киркоров «всегда помогал», однако об этом «мало кто знает».

«Дети, раненые, социальные учреждения - он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь», - заключила Захарова.

Ранее фонд «Синяя птица», помогающий семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, заявил, что Киркоров перечислил на счёт организации 5 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

