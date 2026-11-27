По информации компании, 25 ноября объем отбора газа из европейских ПХГ стал рекордным для этой даты за всю историю наблюдений. Суточные максимумы также зафиксировали 23-го и 24 ноября.



Высокие темпы расходования запасов выявили, например, в Германии и Франции. В ФРГ заполненность хранилищ уже опустилась ниже 55%. Это минимальный уровень для месяца.



В «Газпроме» предупредили, что интенсивный отбор голубого топлива в начале отопительного сезона может снизить максимальную суточную производительность ПХГ в самые холодные периоды. По оценке предприятия, это повышает риски для надежности газоснабжения потребителей во время пикового зимнего спроса.



Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сказал, что Европе нужен российский газ для выживания.

