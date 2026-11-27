«Газпром»: Европа израсходовала 16,5% запасов газа в хранилищах
Страны ЕС с начала сезона отбора израсходовали 16,5% газа, накопленного в подземных хранилищах (ПХГ) летом. Причем основные зимние холода еще впереди, сообщили в «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
По информации компании, 25 ноября объем отбора газа из европейских ПХГ стал рекордным для этой даты за всю историю наблюдений. Суточные максимумы также зафиксировали 23-го и 24 ноября.
Высокие темпы расходования запасов выявили, например, в Германии и Франции. В ФРГ заполненность хранилищ уже опустилась ниже 55%. Это минимальный уровень для месяца.
В «Газпроме» предупредили, что интенсивный отбор голубого топлива в начале отопительного сезона может снизить максимальную суточную производительность ПХГ в самые холодные периоды. По оценке предприятия, это повышает риски для надежности газоснабжения потребителей во время пикового зимнего спроса.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сказал, что Европе нужен российский газ для выживания.
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