Филипп Киркоров опубликовал фотографию из дворца культуры в Горловке

По его словам, именно в этом зале впервые прозвучал его первый хит «Атлантида».

«Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка ещё зазвучит... силами наших героев», - добавил певец.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией - встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

