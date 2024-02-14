Филипп Киркоров опубликовал фотографию из дворца культуры в Горловке
14 февраля 202416:39
Народный артист РФ Филипп Киркоров опубликовал в своём Telegram-канале фотографию, сделанную во дворце культуры «Шахтер» в Горловке.
По его словам, именно в этом зале впервые прозвучал его первый хит «Атлантида».
«Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка ещё зазвучит... силами наших героев», - добавил певец.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией - встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru