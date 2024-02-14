Российский боец в ДНР подарил Киркорову семейное кольцо

По информации газеты, военнослужащий вручил подарок Киркорову во время визита артиста в ДНР. Киркоров навещал раненных бойцов в госпитале. Во время встречи один из солдат подарил Киркорову кольцо, которое сделал его отец, работающий ювелиром в Горловке.

Филипп Киркоров в декабре оказался в центре скандала после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Певца раскритиковали за появление на мероприятии, ряд концертов и эфиров с его участием были отменены, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Накануне появилась информация о поездке артиста в зону проведения спецоперации на Украине, что вызвало бурные обсуждения в Сети и среди высокопоставленных лиц. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заступилась за Киркорова, заявив, что он «всегда помогал», однако об этом «мало кто знает».

А вот глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин осудил поездку певца в ДНР, указав на то, что зона СВО это «не постирочная, чтобы себя обелить».

