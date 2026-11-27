По информации телеканала, врач ушел из жизни утром 27 ноября. После освобождения из мест лишения свободы он прожил около десяти месяцев.



Брюн родился 5 октября 1950 года в Ленинграде, в 1973-м окончил Хабаровский государственный мединститут, занялся психиатрией и лечением зависимостей. В разные годы руководил Московским научно-практическим центром наркологии, разрабатывал профильные методы диагностики и лечения.



С 2009-го по 2022 год был главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава.



В августе 2022-го его задержали по делу о мошенничестве при госзакупках тестов на спиртное и запрещенные вещества. Известно, что медучреждения приобретали диагностические изделия и реагенты по завышенным ценам. Ущерб оценили примерно в 130 млн рублей. В октябре 2024 года Кузьминский районный суд Москвы приговорил Брюна к семи годам колонии общего режима, штрафу 850 тыс. рублей и запрету на руководящие должности на 2,5 года. Его имущество арестовали. В январе 2025-го специалиста освободили от отбывания наказания из-за тяжелого заболевания.

