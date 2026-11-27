Умер бывший главный нарколог Минздрава Евгений Брюн
Бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн скончался в хосписе в возрасте 76 лет. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
По информации телеканала, врач ушел из жизни утром 27 ноября. После освобождения из мест лишения свободы он прожил около десяти месяцев.
Брюн родился 5 октября 1950 года в Ленинграде, в 1973-м окончил Хабаровский государственный мединститут, занялся психиатрией и лечением зависимостей. В разные годы руководил Московским научно-практическим центром наркологии, разрабатывал профильные методы диагностики и лечения.
С 2009-го по 2022 год был главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава.
В августе 2022-го его задержали по делу о мошенничестве при госзакупках тестов на спиртное и запрещенные вещества. Известно, что медучреждения приобретали диагностические изделия и реагенты по завышенным ценам. Ущерб оценили примерно в 130 млн рублей. В октябре 2024 года Кузьминский районный суд Москвы приговорил Брюна к семи годам колонии общего режима, штрафу 850 тыс. рублей и запрету на руководящие должности на 2,5 года. Его имущество арестовали. В январе 2025-го специалиста освободили от отбывания наказания из-за тяжелого заболевания.
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