«Никакой научности в таком подходе нет. Это больше напоминает юмористическую публицистику – «пройдите тестирование у нас в журнале и узнайте, какими характеристиками должен обладать ваш муж». В плане выявления склонности к психопатии или насилию это абсурдно. Склонности у человека проявляются не в результате тестирования и исследования чувства юмора, а при попадании в определенные сложные социальные ситуации, потому что именно тогда включается все, что есть у человека в подсознании. Поэтому такого рода выводы сомнительны. Это напоминает дневнички школьниц, где розовые единороги ходят по зеленой травке на фоне золотого солнца. Из этого делается вывод о том, какой тебе подойдет жених», - отметил собеседник НСН.

Он также объяснил, почему по реакции на мемы при повседневном общении невозможно определить «тревожные звоночки».

«Маркеров каких-то нет и быть не может, потому что нет возможности для проективных оценок результата. Вывод всегда носит исключительно субъективный характер. Если мне человек симпатичен, то я его речи буду интерпретировать в позитивном ключе, что бы он ни говорил. Если мне человек неприятен, то, естественно, я все буду интерпретировать в негативном ключе. В этом как раз и заключается проблематика большинства идей психологического тестирования, что они очень и очень субъективны. Существуют унифицированные методики, которые позволяют как раз, не вникая в детали, а с точки зрения некой прямой коннотации, давать оценки», - уточнил эксперт.

Он также подчеркнул, что следует учитывать среду, где, например, звучит черный юмор.