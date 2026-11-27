Психиатр отверг возможность выявить «темные» черты характера по юмору
Реакция на мемы и шутки ничего не скажет в практическом плане об особенностях личности, заявил НСН Александр Федорович.
Чувство юмора принципиально ничего не может сказать о человеке в плане особенностей личности, в том числе, негативных. Для действительного анализа уже существуют определенные методики, заявил НСН врач-психиатр Александр Федорович.
Психологи из петербургского филиала НИУ ВШЭ утверждают, что по реакции на юмор - мемы, карикатуры и комиксы - можно выявить некоторые особенности личности, в том числе склонность к садизму. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Individual Differences. Ученые сосредоточились на изучении четырех «темных» личностных черт - нарциссизме, психопатии, макиавеллизме (склонность манипулировать окружающими) и повседневном садизме. Для этого участникам эксперимента предложили оценить, насколько смешными и жестокими кажутся шутки, а затем заполнить психологический опросник. Люди с выраженными психопатическими и садистскими чертами чаще находили предложенные изображения смешными, заявили авторы.
«Никакой научности в таком подходе нет. Это больше напоминает юмористическую публицистику – «пройдите тестирование у нас в журнале и узнайте, какими характеристиками должен обладать ваш муж». В плане выявления склонности к психопатии или насилию это абсурдно. Склонности у человека проявляются не в результате тестирования и исследования чувства юмора, а при попадании в определенные сложные социальные ситуации, потому что именно тогда включается все, что есть у человека в подсознании. Поэтому такого рода выводы сомнительны. Это напоминает дневнички школьниц, где розовые единороги ходят по зеленой травке на фоне золотого солнца. Из этого делается вывод о том, какой тебе подойдет жених», - отметил собеседник НСН.
Он также объяснил, почему по реакции на мемы при повседневном общении невозможно определить «тревожные звоночки».
«Маркеров каких-то нет и быть не может, потому что нет возможности для проективных оценок результата. Вывод всегда носит исключительно субъективный характер. Если мне человек симпатичен, то я его речи буду интерпретировать в позитивном ключе, что бы он ни говорил. Если мне человек неприятен, то, естественно, я все буду интерпретировать в негативном ключе. В этом как раз и заключается проблематика большинства идей психологического тестирования, что они очень и очень субъективны. Существуют унифицированные методики, которые позволяют как раз, не вникая в детали, а с точки зрения некой прямой коннотации, давать оценки», - уточнил эксперт.
Он также подчеркнул, что следует учитывать среду, где, например, звучит черный юмор.
«Если это профессиональный диалог, в частности среди людей «помогающих» профессий, психологов, соцработников, врачей, то у них он свидетельствует о начальных признаках синдрома психоэмоционального выгорания. Не того выгорания, которое на сегодня так модно лепить везде. Это бред, потому что синдром психоэмоционального выгорания – это признак нозологический, именно как профзаболевание. Вот там черный юмор может об этом свидетельствовать. Во всех остальных ситуациях – это попытка облегчить психосоциальную нагрузку стрессогенной среды с тем, чтобы чуть-чуть попроще посмотреть на вещи. Собственно, юмор для этого и придуман. Например, у медиков какая-то шутка для сторонних людей может выглядеть как ужасный цинизм, а для них это объединяющий фактор, поддерживающий механизм, который позволяет пережить тяготы службы», - заключил Александр Федорович.
Авторы работы признали, что любовь к черному юмору сама по себе не говорит о жестокости человека. Обнаруженные закономерности пока недостаточно надежны для оценки личности конкретных людей.
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