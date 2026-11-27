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В понедельник губернатор Мурманской области Андрей Чибис был задержан в рамках уголовного дела о растрате и получении взятки. Во вторник Владимир Путин подписал указ об освобождении Чибиса от должности губернатора. В среду бывшему главе региона предъявили обвинение, суд отправил его в СИЗО на два месяца.

«Подгорнов.Экспертиза» не сомневается в версии следствия:

«Если взяли, то было за что. Я в этом смысле на стороне наших силовиков. И даже вот побольше бы справедливости вложил в их руки. Халатность и растраты чиновников долгие годы скрывались за тучными бюджетами. Сейчас же при дефиците – они обнажились. Но и тогда, и сейчас – это не построенная школа, не работающая остановка для мамы с ребенком, не отремонтированная дорога с ямами для простого работяги. Согласен, звучит как лозунг из раннего Жириновского. Но кто вам сказал, что он тогда и сейчас бы – не был прав? Коррупция чиновников – это одно из самых системно деструктивных преступлений. Она поражает и затрагивает сотни и тысячи простых людей. Мы просто не обращаем внимания на их судьбы. Нам интересна жизнь и страдание блогера-миллионника, а не мамы с ребенком на остановке без освещения».

Политолог Павел Данилин отмечает, что Мурманская область может похвастаться успешными проектами, реализованными в последние годы:

«Я там свечку у Чибиса не держал, не скажу, что и как. Следствие разберется. Может быть. Но, помимо понятного публике желания потоптаться над задержанным, но пока еще не признанным виновным в предъявленных обвинениях губернатором, хотел бы заметить, что, даже если предъявленные обвинения имеют под собой все основания, стоит все же разделять конкретные обвинения и реализованные в Мурманске за последние годы проекты, среди которых тот же "На Севере жить" – один из самых успешных, и я бы даже сказал, является модельным по стране. Очень удобно выплеснуть с водичкой и ребеночка, но все же, может, пожалеть ребеночка?»

«РосСкандал» называет арест губернатора ожидаемым:

«Группе фигурантов по делу, в частности, вменяют хищение более 39 млн рублей из областного бюджета Минстроя и растрату свыше лярда рублей, предназначенного на реконструкцию трассы между Апатитами и Кировском. Аресты людей из окружения губернатора шли с весны, так что задержание губернатора, в целом, логичное развитие событий. Черная ирония в том, что Чибис когда-то придумал слоган "На Севере – жить!" и сделал его официальным девизом Мурманской области. Слоган хорош! Но жить можно по-разному. И судя по предварительным выводам следствия, хорошо жить на Севере у главного элитария и его корешей получалось на все 100%…»

«ПолитологОрлов» приводит мнение члена Общественной палаты Московской области: Кирилла Котова:

«Для Мурманской области кадровый кризис особенно чувствителен из-за значения инфраструктуры и коммунального хозяйства. Бюджет на этот год предусматривает около 121 млрд рублей доходов и почти 145 млрд расходов. Более половины расходов приходится на социальный блок. В такой конструкции управленческая пауза становится риском для исполнения обязательств перед жителями. Под следственным давлением чиновники начинают осторожнее подписывать акты и перечислять средства. В результате могут тормозиться даже контракты, не вызывающие претензий. Реконструкция дороги Апатиты – Кировск уже осложнена расторжением контракта и переработкой документации».

