Телеграм: Арест Чибиса и ЦОДы в шахтах
Губернатор Мурманской области попал в СИЗО, а европейские представители никак не могут попасть за стол переговоров к России и США.
Арест мурманского губернатора
В понедельник губернатор Мурманской области Андрей Чибис был задержан в рамках уголовного дела о растрате и получении взятки. Во вторник Владимир Путин подписал указ об освобождении Чибиса от должности губернатора. В среду бывшему главе региона предъявили обвинение, суд отправил его в СИЗО на два месяца.
«Подгорнов.Экспертиза» не сомневается в версии следствия:
«Если взяли, то было за что. Я в этом смысле на стороне наших силовиков. И даже вот побольше бы справедливости вложил в их руки. Халатность и растраты чиновников долгие годы скрывались за тучными бюджетами. Сейчас же при дефиците – они обнажились. Но и тогда, и сейчас – это не построенная школа, не работающая остановка для мамы с ребенком, не отремонтированная дорога с ямами для простого работяги. Согласен, звучит как лозунг из раннего Жириновского. Но кто вам сказал, что он тогда и сейчас бы – не был прав? Коррупция чиновников – это одно из самых системно деструктивных преступлений. Она поражает и затрагивает сотни и тысячи простых людей. Мы просто не обращаем внимания на их судьбы. Нам интересна жизнь и страдание блогера-миллионника, а не мамы с ребенком на остановке без освещения».
Политолог Павел Данилин отмечает, что Мурманская область может похвастаться успешными проектами, реализованными в последние годы:
«Я там свечку у Чибиса не держал, не скажу, что и как. Следствие разберется. Может быть. Но, помимо понятного публике желания потоптаться над задержанным, но пока еще не признанным виновным в предъявленных обвинениях губернатором, хотел бы заметить, что, даже если предъявленные обвинения имеют под собой все основания, стоит все же разделять конкретные обвинения и реализованные в Мурманске за последние годы проекты, среди которых тот же "На Севере жить" – один из самых успешных, и я бы даже сказал, является модельным по стране. Очень удобно выплеснуть с водичкой и ребеночка, но все же, может, пожалеть ребеночка?»
«РосСкандал» называет арест губернатора ожидаемым:
«Группе фигурантов по делу, в частности, вменяют хищение более 39 млн рублей из областного бюджета Минстроя и растрату свыше лярда рублей, предназначенного на реконструкцию трассы между Апатитами и Кировском. Аресты людей из окружения губернатора шли с весны, так что задержание губернатора, в целом, логичное развитие событий. Черная ирония в том, что Чибис когда-то придумал слоган "На Севере – жить!" и сделал его официальным девизом Мурманской области. Слоган хорош! Но жить можно по-разному. И судя по предварительным выводам следствия, хорошо жить на Севере у главного элитария и его корешей получалось на все 100%…»
«ПолитологОрлов» приводит мнение члена Общественной палаты Московской области: Кирилла Котова:
«Для Мурманской области кадровый кризис особенно чувствителен из-за значения инфраструктуры и коммунального хозяйства. Бюджет на этот год предусматривает около 121 млрд рублей доходов и почти 145 млрд расходов. Более половины расходов приходится на социальный блок. В такой конструкции управленческая пауза становится риском для исполнения обязательств перед жителями. Под следственным давлением чиновники начинают осторожнее подписывать акты и перечислять средства. В результате могут тормозиться даже контракты, не вызывающие претензий. Реконструкция дороги Апатиты – Кировск уже осложнена расторжением контракта и переработкой документации».
Строительство ЦОДов в угольных регионах
Владимир Путин поручил правительству до конца этого года утвердить программу строительства центров обработки данных в регионах с развитой угольной промышленностью.
«Мюсли вслух» называют размещение вычислительных мощностей России на территории страны требованием кибербезопасности и цифрового суверенитета:
«Поэтому на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса прозвучали очень важные слова президента Путина, который поручил утвердить программу строительства ЦОДов в субъектах России, где развита угольная промышленность. В первую очередь речь идет о Кемеровской области и Якутии. Строить дата-центры под землей – дорогое удовольствие, по понятным причинам это делает, к примеру, Израиль. Почему подземный ЦОД в 3-4 раза дороже обычного? Бурение, укрепление породы, гидроизоляция, прокладка кабелей питания, дорогой климат-контроль (под землей влажно и тепло, что убивает электронику) плюс проблемы с техническим обслуживанием. Однако поручение размещать ЦОДы в уже имеющихся угольных шахтах, а с такой инициативой не так давно выступал кузбасский губернатор Середюк, выглядит здравым. Ничего бурить не нужно, прикрыть оборудование и коммуникации на поверхности будет гораздо легче, да и регионы, выбранные для эксперимента (особенно Якутия), находятся далеко от западной границы. Подземное размещение не гарантирует полную безопасность, но существенно ее увеличит и заодно поддержит угольную отрасль».
«Богатырёва о цифре» изучает мировой опыт:
«В Пенсильвании на глубине 67 метров расположился целый подземный комплекс Iron Mountain. Почти 10 км внутренних дорог и собственное подземное озеро, вода из которого помогает охлаждать оборудование. Здесь соседствуют серверные залы и архивы с миллионами исторических фотографий. А когда-то здесь просто добывали известняк. <…> Норвежцы превратили заброшенную шахту в многоуровневый дата-центр. Внутри горы разместили серверные контейнеры, а для охлаждения используют воду из соседнего фьорда, температура которой круглый год держится около +8 °C. Электричество получают от гидроэлектростанций. Природа обеспечила практически все необходимое. <…> В финской Хамине Google обустроила ЦОД на месте бывшей бумажной фабрики. Серверы охлаждают водой из Финского залива, а выделяемое ими тепло бесплатно передают в городскую теплосеть. По расчетам, его хватит, чтобы покрыть до 80% ее годовой потребности в тепле. Вообще мне нравится идея использовать наследие старой промышленности для развития цифровой. У наших угледобывающих регионов уже есть энергетическая инфраструктура, а в случае Якутии еще и климат, которому могут позавидовать многие операторы ЦОДов».
«План ГОЭЛРО» фокусируется на источниках энергии:
«Крупнейшие технологические компании стремятся обеспечивать свои дата-центры энергией из возобновляемых источников, заключают долгосрочные договоры с атомными электростанциями, инвестируют в строительство газовых электростанций. Угольная генерация по-прежнему широко используется в Китае, однако в мировом масштабе основными источниками прироста энергоснабжения ЦОД становятся возобновляемая энергетика и природный газ».
Эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич считает инициативу перспективной:
«Выгоды для угольных регионов очевидны: новые рабочие места на ЦОДах и на электростанциях, сохранение и даже рост добычи. Совокупно – это именно тот эффект, который необходим 52 двум российским угольным регионам. И это не только Кузбасс и Якутия, и это даже не только угольные регионы. Донбасс уже подписал ряд договоров с китайскими компаниями, имеющими опыт строительства ЦОДов и систем их энергообеспечения в шахтах. 500 и более метров над ЦОДам гарантируют защиту не то, что от БПЛА, но вплоть до ядерных ударов – если говорить о безопасности. Шахты – это отсутствие необходимости заниматься капитальным строительством, это уже развитое кабельное хозяйство, система вентиляции и гарантированный стабильный температурный режим для оборудования ЦОДов».
Политолог Геннадий Подлесный соглашается:
«Кузбасс и Якутия, которые рассматриваются как приоритетные регионы для запуска программы, самой судьбой предназначены для подобного цифрового прорыва. Они имеют необходимые запасы энергетического угля, вывоз которого на внешние рынки регулярно затрудняется рыночной конъюнктурой и ограничениями, налагаемыми железнодорожной логистикой. Подходящий сибирский климат делает перспективы цифровой индустрии еще более рентабельными. Само собой, реализация программы потребует строительства новых современных угольных электростанций. Китайский опыт говорит, что это возможно осуществить с максимальной энергоэффективностью и соблюдением экологических требований. В итоге местная экономика получит долгожданный стабильный сбыт своего угля, предложение которого пока стабильно превышает спрос. А новые цифровые услуги будут востребованы отнюдь не только на внутреннем рынке. Большую близость региона Кузбасса и Якутии к перспективным дальневосточным промышленным центрам тоже следует принимать в расчет».
Специальная военная операция
Каналы внимательно следят за ходом СВО.
«АДЕКВАТ Z» наблюдает за уничтожением украинских линий электропередачи:
«А вот и нечто похожее на объективный контроль: по хутору несется, что света в Одессе может не быть до трех недель. Основание: минус три опоры линии, ведущей в город от Южно-Украинской АЭС. Не вызывающая ни капли сомнений первопричина: ЛЭПорезы отработали штатно. Срок на восстановление: ни капли не оставляет желать лучшего. Особенно учитывая, что это всего три несчастных опоры. Общий вывод: над сопредельной территорией во всей своей неповторимой красе, да на самом пороге зимы, повисает меч имени известного протоукра Дамоклюка или, по другим источникам тех же самых времен всемирной славы древних укров, Дамокленко. Результат, достигнутый в одном регионе, быстро и неотразимо масштабируется на любое количество других, вопрос только приказа. Имел ли Верховный в виду именно этот сценарий, говоря на днях, что отвечать за мост придется неизмеримо болезненнее, судить уверенно мы пока не можем. Но рабочий инструмент, способный быстро вернуть хутор в прошлое лет на полтораста, в любом случае в нашем распоряжении».
«В поле зрения» пишет, что на Украину надвигается голод:
«В стране наблюдается дефицит продуктов и рост цен на них. Цены повысились от 18% до 154%. Больше всего выросли цены на молочку, мясо и овощи. За четыре года войны яйца подорожали в три раза, курица – в 1,5 раза, сало, сливочное масло, сыр и свежие огурцы – в 1,8 раза, а буженина – в два раза. Даже борщевой набор подорожал за на 40%. Хлеб ежемесячно дорожает на 1,5-2%».
«338» следит за продолжением системных ударов по украинским подстанциям:
«Новая цель – подстанция 330 кВ в Днепропетровской области. Удары по энергоинфраструктуре противника не только лишают киевский режим возможности обеспечивать работу предприятий, которые задействованы под военные нужды. Но логика подобных ударов в последовательном расчленении районов боевых действий и их последующей изоляции. Единая энергосистема противника фактически перестает существовать. А с ней и более или менее цельное функционирование регионов с их военной инфраструктурой».
«СОВЕРШЕННО НЕСЕКРЕТНО» удивляется суицидальному поведению украинских военных:
«По пути в город захисники 77 оаэмбр решили сделать остановку в местном ларьке. Не дожидаясь прибытия, бойцы начали отмечать возвращение с позиций. Чем ближе к городу они подъезжали, тем хуже и опаснее становился их стиль вождения. В итоге автомобиль снес несколько опор антидроновой сетки и завалил ее на дорогу, перекрыв движение. Пойманные в сети военные не смогли уехать с места происшествия, так как колеса запутались и перестали крутиться. Так они и ожидали прибытия правоохранителей, но вместо этого дождались прилета по себе через тот самый участок сетки, который сами и обнажили».
«Всевидящее око» рассказывает, как оборонная компания из страны НАТО помогает ВС РФ:
«Европейцы продолжают деловито ловить рыбку в мутной воде украинского конфликта. Financial Times сообщает, что компания Tripwire South LLC получила подряд на производство взрывчатки для ударных дронов бандеровцев. Однако решила просто нагреть руки. Нет, взрывчатое вещество она для кастрюлек исправно делала. Вот только гораздо менее эффективное, чем было договорено: в нем не было гексогена. Причем британское Минобороны полагало его вполне годным и исправно поставляло войскам наркофюрера. В Сети в подобных случаях обычно говорят: "Это все, что нужно знать о британском Министерстве обороны и его щедрой помощи битой армии Бандерорейха". Впрочем, чем глубже, по самый локоть коррупционеры засовывают обе руки в карманы британской военщины, тем, конечно, лучше для нас».
Переговоры по Украине
Европейская делегация не считает целесообразным ехать в Москву для переговоров по Украине, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия по дипломатическим каналам предложила представителям Европы встретиться в Москве, чтобы обсудить ее позицию по урегулированию украинского конфликта.
«Мейстер» обращает внимание на взаимоисключающие заявления европейских политиков:
«Европейская делегация не поедет в Москву на переговоры, заявили в Еврокомиссии. В то же время Мерц заявил, что Европа к переговорам с Россией готова. Эти взаимоисключающие заявления демонстрируют тупиковость европейской внешней политики. ЕС не хочет вести переговоры напрямую, а требует многосторонний формат, да еще и на "подходящей площадке". Более того, ЕК вспомнила свой тезис о готовности обсуждать тему архитектуры безопасности лишь после прекращения боевых действий на Украине. Отметим, что площадка вряд ли является проблемой – Россия за эти годы не раз соглашалась на нейтральные площадки и даже шла на уступки, например, посетив Швейцарию. Как в общем, никто и не отрицает необходимость привлечения к диалогу представителей НАТО и Украины. Но заявления европейцев, по-видимому, сигнализируют совсем о другом – никто там серьезно обсуждать систему безопасности с Москвой не хочет, поэтому и ищут предлоги не встречаться. И вновь ставят заведомо неприемлемые условия о первостепенном прекращении огня».
Политолог Алексей Чеснаков считает, что проблема не в том, чтобы пустить Европу за стол переговоров:
«Проблема в том, чтобы не пустить каких-нибудь "кай каллас" за стол. Нельзя вести серьезный разговор с чем-то, считающим себя кем-то. Согласившись на такой разговор, немедленно опускаешься до уровня чего-то. Ну, а кроме того, не стоит забывать, что передачу одному представителю мандата на переговоры от имени сообщества национальных суверенов (если их считать таковыми) в качестве полноценного субъекта нахождения за столом с представителями трех других национальных суверенов следует трактовать как прямое согласие всех членов сообщества таких национальных суверенов на отсутствие у них в будущем субстантивных аргументов для занятия собственного места за данным или похожим столом. Это безотзывный мандат».
«Оптимистка в штатском» комментирует заявление главы МИД России:
«Сергей Викторович Лавров прекрасно описал перспективы переговоров с европейской гопотой. "Они говорят: “Нет, ничего не хотим вам излагать, мы хотим сразу сесть за стол переговоров”. Но с такими манерами и такими намерениями они сядут за стол переговоров и тут же положат ноги на этот стол переговоров. Нам этого не надо", – заявил глава российского МИД. Ну да. Гопники именно так себя и ведут. Приходят, ноги на стол, чавкают, хамят, перебивают собеседников. Когда набухаются или чего похуже хапнут (всегда), могут пуститься в драку, залезть на стол целиком, что-нибудь разбить, перевернуть мебель, а потом еще и потребовать компенсацию за испорченное настроение. Абсолютно узнаваемая манера поведения. <…> Дипломатия все-таки предполагает наличие хотя бы минимальных приличий. А если хочется вести себя, как пьяная гопота в придорожном кабаке, то не надо удивляться, что вас не зовут общаться с приличными людьми».
«Пинта разума» считает, что ЕС сам себе вредит:
«Администрация Трампа продолжает оказывать военно-техническую помощь Украине, что снижает шансы на достижение каких-либо договоренностей в сфере безопасности. Но тем не менее она ведет диалог с Москвой о безопасности в Европе напрямую, без участия европейских стран. И это является абсолютно нормальным. Потому что, во-первых, Европа сама оставила себя за бортом этих переговоров, отказывая России в праве на безопасность. В этом плане показательны недавние заявления министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля о том, что архитектура европейской безопасности может выстраиваться только против России и никак иначе. Во-вторых, с 1945 года все вопросы безопасности в Европе закрывали вдвоем Вашингтон и Москва, а затем только Вашингтон. Иного не было уже восемь десятилетий. У Европы был шанс самостоятельно определять свою судьбу после окончания холодной войны в рамках того же общеевропейского дома. Она его не использовала и вряд ли он снова ей представится».
«Темник» отмечает миротворческие усилия белорусского президента:
«Александр Лукашенко продолжает наигрывать Минск в качестве возможной локации для личной встречи Путина и Зеленского. В интервью французскому журналу Le Point он предложил лично сопровождать лидера киевского режима в Москву в качестве гаранта безопасности. Такая идея только на первый взгляд может показаться попыткой эпатажа. И то, что "Володя" (как ласково кличет Батька киевского узурпатора) немедленно на нее отреагировал, служит тому очевидным подтверждением. Формально Зеленский отказался. Но быстрота реакции говорит о том, что он вступил в диалог. То есть, схемы Лукашенко уже начали обсуждаться. Что-то может быть вычеркнуто, что-то вписано. Лукашенко сделал подачу: "Давай поедем в Москву". Из Киева вернулся ответ: "Лучше вы к нам". В качестве "золотой середины" вновь маячит Минск с его гарантиями».
Возвращение главы Nvidia
Совет директоров американской корпорации Nvidia принял решение вернуть сооснователя компании Дженсена Хуанга на пост президента и гендиректора. Хуанг вернулся спустя 11 дней после увольнения после сообщений о его внебрачных связях с несколькими женщинами, в том числе с гражданкой КНР, которую США подозревают в связях с китайской разведкой. После восстановления Хуанга в должностях акции Nvidia взлетели на треть.
«Китайская угроза» напоминает, о чем писали китайские источники в день увольнения Хуанга 12 ноября:
«Китайцы были более проницательны, чем все западные аналитики. Публикации в КУ 12 ноября: Китайский медиапортал Caixin: генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, скорее всего, не понесет существенного наказания. Он останется генеральным директором.
Китайские соцсети: берегитесь коварного Хуанга. Искусство войны никто не отменял. Может показаться, что Хуанг изменил жене и ушел из Nvidia, но на самом деле он втайне смеется».
Политический консультант Мария Сергеева восхищается супругой Хуанга:
«На самом деле, главная героиня вчерашнего дня – жена Хуанга. Сами посудите, мужик публично оскандалился, после сорока лет брака всплыли три любовницы, но наша героиня ни слова не произнесла. Никаких разводов, никаких скандалов, никакой дележки имущества. А ведь с учетом того, что выходила она не за техномиллиардера, а за простого ботаника, думаю, что могла бы претендовать на изрядную долю акций мужа. А все эти дележки пакетов обрушивают акции еще больше. Промолчала. Сохранила брак. Муж вернулся на пост. Все в выигрыше. Не устаю повторять, мужчины. Встречайтесь с любыми, но женитесь на умных. Тогда есть шанс, что вы не только станете техномиллиардерами, но и останетесь таковыми даже после того, как вы со своим хуангом облажались по полной».
«Китайский свяZноj» считает, что возвращение Хуанга не поможет Nvidia:
«Кадры разбегаются, т.к. всем понятно, что при бардаке "убрать Хуанга, поставить вместо него правильную еврейку – а, оказывается у Хуанга все на распонятках-гуанси было обустроено, и поставщики говорят "мы с этим корешем на хоккиеновских народных посиделках за 30 лет пива столько выпили, что ему под честное слово и квоты делаем, и резервируем склад, и поставки обеспечиваем, а эту козу первый раз в жизни видим, давайте теперь жизнь по уставу – все по предоплате, все официально" – так, срочно возвращать Хуанга" работать далее не особо перспективно. Вернули во многом, чтобы ситуацию "публичный допрос в Конгрессе" не скатывать в абсурд "публичный допрос безработного". Там и так абсурд будет, впрочем – шпионские связи не доказаны; очевидно, что все крупные клиенты NVIDIA при возможности контрабандой таскали чипы в Китай, ну или строили дата-центры у себя и сдавали их в аренду китайцам, для этого не надо в фуражке МГБ ходить – это все равно, что обвинять богатых индусов в том, что они нефтью российской спекулируют, а значит все тайные полковники ФСБ. У конторы проблемы, она получила пробоину торпедой "американская законность и методы ведения бизнеса", поэтому ничего "как раньше" уже не будет».
«УровеньТОП Инны Можайской» призывает делать выводы:
«Представим, на минуточку, что и с нами может произойти такое (я имею в виду не любовные связи на стороне, а внезапное увольнение). Какие уроки мы можем извлечь из Х-истории? 1. Станьте дороже собственного увольнения. Пока Хуанга не было, Nvidia пережила худшую неделю с 2008 года. Когда объявили о его возвращении, акции выросли на 31,5% за день. Котировки оказались лучшим адвокатом. 2. Обзаведитесь спонсорами за пределами компании. За Хуанга вступились Илон Маск, инвесторы и лично Трамп. Если в вашей записной книжке нет президента, подойдут ключевой клиент, крупный акционер или лидер отрасли. Главное, чтобы их звонок значил больше, чем протокол совета директоров. 3. Уходите достойно. Не крадите клиентов, не уводите команду, не сдавайте секретов, не шлите проклятия Совету Директоров. Хуанг все так и делал. 4. Пусть команда будет за вас. Согласитесь, скандирующие сотрудники выглядят убедительнее любой презентации и частного мнения. 5. Возвращайтесь со смирением. Хуанг сказал, что возвращается "с величайшим смирением и обновленной приверженностью делу". Победителю тоже нужно уметь выглядеть кающимся. И главное. Все это работает, только если вы начали готовиться задолго до печальных событий. Репутацию, связи и незаменимость нельзя собрать за 11 дней. Их копят годами. Есть и неприятный вывод для советов директоров. Когда основатель становится главным активом компании, право его уволить остается только на бумаге».
«Доктор Z прописал» удивляется лицемерию немцев:
«Министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля шокировала ситуация с возвращением Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia. Так прямо и сказал, "это меня шокировало". Ну и далее про вмешательство политиков в дела компании (это причина шока). Как будто подобного сплошь и рядом не происходит, в том числе в Германии. Наверное, какое-то дело герру Вадефулю до происходящего в Nvidia есть. Хотя не очень понятно, какое. Но исследователи в будущем наверняка потратят много времени на то, чтобы выяснить, откуда в начале XXI века на высших государственных постах в Германии оказалось столько "уникальных" личностей».
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