«Миссия и фанаты»: Сопродюсеры нового фильма Гая Ричи не ставят на нем крест

«"Плюс Студия" — не только дистрибьютор, но и сопродюсер двух последних кинокартин Гая Ричи — „Переводчик“ и „Министерство неджентльменских дел“. Для нас важно подарить максимальному числу российских зрителей возможность увидеть этот фильм, и мы продолжаем придерживаться этой миссии. В данный момент принимаем решение, как мы можем поддержать многомиллионную фанбазу Ричи в России», - сказал собеседник НСН, не уточнив сроки принятия решения.

В «Кинопоиске» пояснили, что пока никаких дополнений к этой информации нет.

Со своей стороны, в компании «Вольга» сказали НСН, что дальнейшую судьбу картины решит «Плюс Студия», которая является продюсерским центром «Яндекса». При этом с сайта «Вольги» исчезла информация о фильме «Министерство неджентльменских дел».

Минкультуры объяснило отказ в выдачи лицензии фильму Гая Ричи тем, что в ту же дату, 25 апреля состоится премьера российского фильма схожей военной тематики «Блиндаж».

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев говорил «Радиоточке НСН» в этой связи, что «отмена Ричи» ударит и по кинотеатрам, и по зрителям. По его мнению, россияне могли бы посмотреть и «Министерство неджентльменских дел», и «Блиндаж», но теперь вместо этого могут уехать на шашлыки.

