«Миссия и фанаты»: Сопродюсеры нового фильма Гая Ричи не ставят на нем крест

У Гая Ричи в России многомилионная армия фанатов, при этом «Плюс Студия» — и дистрибьютор, и сопродюсер двух его последних фильмов, сказали НСН в Кинопоиске.

В компании «Плюс Студия» по-прежнему считают, что фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» должны увидеть российские зрители, сообщили НСН в пресс-службе «Кинопоиска».

Министерство культуры РФ ранее отказало кинокомпании «Вольга» в прокатном удостоверении для фильма «Министерство неджентльменских дел», который должен был выйти в широкий прокат 25 апреля.

«Мог бы помочь»: Россиянам предрекли шашлыки вместо «Блиндажа» на фоне отмены Гая Ричи
«"Плюс Студия" — не только дистрибьютор, но и сопродюсер двух последних кинокартин Гая Ричи — „Переводчик“ и „Министерство неджентльменских дел“. Для нас важно подарить максимальному числу российских зрителей возможность увидеть этот фильм, и мы продолжаем придерживаться этой миссии. В данный момент принимаем решение, как мы можем поддержать многомиллионную фанбазу Ричи в России», - сказал собеседник НСН, не уточнив сроки принятия решения.

В «Кинопоиске» пояснили, что пока никаких дополнений к этой информации нет.

Со своей стороны, в компании «Вольга» сказали НСН, что дальнейшую судьбу картины решит «Плюс Студия», которая является продюсерским центром «Яндекса». При этом с сайта «Вольги» исчезла информация о фильме «Министерство неджентльменских дел».

Минкультуры объяснило отказ в выдачи лицензии фильму Гая Ричи тем, что в ту же дату, 25 апреля состоится премьера российского фильма схожей военной тематики «Блиндаж».

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев говорил «Радиоточке НСН» в этой связи, что «отмена Ричи» ударит и по кинотеатрам, и по зрителям. По его мнению, россияне могли бы посмотреть и «Министерство неджентльменских дел», и «Блиндаж», но теперь вместо этого могут уехать на шашлыки.

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ФОТО: ТАСС / EPA
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