СМИ: Бородин попросил проверить режиссера Локшина на финансирование ВСУ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросил проверить режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина на дискредитацию Вооруженных сил России и финансирование украинской армии, пишет Telegram-канал Baza.

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В обращении Бородина говорится, что режиссер «открыто поддержал Украину». Он привел некоторые заявления Локшина, сделанные им после начала спецоперации. Также главу ФПБК возмутило государственное финансирование «Мастера и Маргариты».

Скандал вокруг режиссера разразился после премьеры картины по мотивам романа Михаила Булгакова. Зрители обратили внимание на его посты с критикой спецоперации. Локшин удалил публикации и закрыл доступ к аккаунтам в социальных сетях.

Ранее Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить политика Бориса Надеждина на предмет получения им иностранного финансирования, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Демьянчук
ТЕГИ:ВСУРоссийская АрмияКиноРежиссер

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