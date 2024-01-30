СМИ: Бородин попросил проверить режиссера Локшина на финансирование ВСУ
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросил проверить режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина на дискредитацию Вооруженных сил России и финансирование украинской армии, пишет Telegram-канал Baza.
В обращении Бородина говорится, что режиссер «открыто поддержал Украину». Он привел некоторые заявления Локшина, сделанные им после начала спецоперации. Также главу ФПБК возмутило государственное финансирование «Мастера и Маргариты».
Скандал вокруг режиссера разразился после премьеры картины по мотивам романа Михаила Булгакова. Зрители обратили внимание на его посты с критикой спецоперации. Локшин удалил публикации и закрыл доступ к аккаунтам в социальных сетях.
Ранее Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить политика Бориса Надеждина на предмет получения им иностранного финансирования, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru