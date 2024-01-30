СМИ: Бородин попросил проверить режиссера Локшина на финансирование ВСУ

В обращении Бородина говорится, что режиссер «открыто поддержал Украину». Он привел некоторые заявления Локшина, сделанные им после начала спецоперации. Также главу ФПБК возмутило государственное финансирование «Мастера и Маргариты».

Скандал вокруг режиссера разразился после премьеры картины по мотивам романа Михаила Булгакова. Зрители обратили внимание на его посты с критикой спецоперации. Локшин удалил публикации и закрыл доступ к аккаунтам в социальных сетях.

Ранее Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить политика Бориса Надеждина на предмет получения им иностранного финансирования, напоминает «Радиоточка НСН».

