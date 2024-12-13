«Люди любят разбойников»: Скандалы обеспечили Кологривому популярность на Кинопоиске

Как добавил Григорьев, в будущем этот молодой актер еще сможет показать себя в новом амплуа.

«Актриса Лариса Гузеева стала актрисой одной роли. После "Жестокого романса" она больше, к сожалению, не играла, но не виновата в этом. Это актриса с внешностью дворянки. Кого она могла с такой внешностью играть в советском кино? Доярок или колхозниц? Поэтому, к сожалению, сейчас можно сказать, что она – актриса одной, пусть и прекрасной роли. Кологривый пока мелкий пацан, у него еще будут роли. Если застрянет в одном образе из сериала "Слово пацана" - это для него не очень хорошо, тогда ему ничего не будут предлагать», - подытожил он.

Ранее клинический психолог, автор бестселлера «Погружение в себя» Владислав Чубаров заявил НСН, что поведение актера Никиты Кологривого свидетельствует о его проблемах с эго и нарциссизме. По его словам, артист просто отыгрывает накопившиеся обиды на всех, кто попадется под руку.

В свою очередь режиссер картины «По щучьему желанию» Александр Войтинский в беседе с «Радиоточкой НСН» заступился за актера, который часто попадает в скандалы. По словам режиссера, совместная работа с Кологривым оставила у него только положительные впечатления.

