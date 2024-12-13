«Люди любят разбойников»: Скандалы обеспечили Кологривому популярность на Кинопоиске
Работы Никиты Кологривого в 2024 году нельзя назвать ярким актерским высказыванием, но у него впереди может быть еще много ролей, сообщил НСН кинокритик Роман Григорьев.
Лучшим актером 2024 года мог бы стать Иван Янковский или Юра Борисов, однако Никита Кологривый лучше запомнился зрителям по громким скандальным историям и нескольким ярким проектам, заявил в интервью НСН кинокритик Роман Григорьев.
Кологривый возглавил рейтинг самых популярных персон года на «Кинопоиске» 2024 года, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра. На популярность актера повлияли съемки во множестве проектов, в том числе участие в сериале о группе «Комбинация». При этом вторую строчку в топе актеров занял Джейсон Стейтем, а на третьем месте расположился Леонардо Ди Каприо. Григорьев же допустил, что широкая популярность Кологривого еще не говорит о том, что он наиболее ярко представил свой актерский талант в 2024 году.
«Не уверен, что Кологривый высказался, как актер в уходящем году. Скорее более интересным в экспериментах был Иван Янковский. Пусть эти эксперименты и были не всегда успешны с точки зрения зрительской любви. Для кого-то Юра Борисов - актер года. В России не хватает звезд, и Кологривому везет. По-хорошему в возрастном рубеже с 20 до 30 с небольшим очень много актеров: Петров, Янковский, Кологривый, Борисов, Калюжный. Сегодня популярен один, завтра другой. Пусть Кологривый радуется, но важно, чтобы крыша не отъезжала от славы, потому что завтра ее может не быть», - сказал он.
В марте 2024 года суд Новосибирска арестовал актера на семь суток за пьяный дебош в баре. Арест был назначен за мелкое хулиганство: тогда актер укусил за ногу официантку. По словам собеседника НСН, Кологривый запомнился зрителям в образе хулигана.
«Отрицательное обаяние может сразу переключиться в положительное, от любви до ненависти. Кологривый - это яркий образ хулигана на экране и в жизни. После отъезда Панина (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга - прим. НСН) и ухода ряда актеров это место опустело, и Кологривый его ловко занял. Люди любят всяких хулиганов, разбойников. В кино это понимают, актеры часто провоцируют ситуации, чтобы привлечь к себе внимание. Многим Кологривый чем-то напоминает Караченцова. Он непонятный. У хулигана в представлении любого человека должно быть большое сердце. То, что Кологривый напивался в барах и чинил беспорядки – этим никого не удивишь, другие актеры и не такие фокусы вытворяли. Кологривый душевный, харизматичный, однако чисто актерски он находится только на старте», - сообщил он.
Как добавил Григорьев, в будущем этот молодой актер еще сможет показать себя в новом амплуа.
«Актриса Лариса Гузеева стала актрисой одной роли. После "Жестокого романса" она больше, к сожалению, не играла, но не виновата в этом. Это актриса с внешностью дворянки. Кого она могла с такой внешностью играть в советском кино? Доярок или колхозниц? Поэтому, к сожалению, сейчас можно сказать, что она – актриса одной, пусть и прекрасной роли. Кологривый пока мелкий пацан, у него еще будут роли. Если застрянет в одном образе из сериала "Слово пацана" - это для него не очень хорошо, тогда ему ничего не будут предлагать», - подытожил он.
Ранее клинический психолог, автор бестселлера «Погружение в себя» Владислав Чубаров заявил НСН, что поведение актера Никиты Кологривого свидетельствует о его проблемах с эго и нарциссизме. По его словам, артист просто отыгрывает накопившиеся обиды на всех, кто попадется под руку.
В свою очередь режиссер картины «По щучьему желанию» Александр Войтинский в беседе с «Радиоточкой НСН» заступился за актера, который часто попадает в скандалы. По словам режиссера, совместная работа с Кологривым оставила у него только положительные впечатления.
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