«Ошибка Минкультуры!»: Сокуров о пропаже Попогребского из титров его фильма
Попогребский - великолепный режиссер, убирать его имя из титров «Самой большой луны» - очередная ошибка Минкультуры и неуважение к профессионалу, заявил НСН Александр Сокуров.
Российский режиссер, лауреат российских и международных премий Александр Сокуров в беседе с НСН назвал неуважением и ошибкой Минкультуры РФ тот факт, что имя режиссера Алексея Попогребского пропало из титров фильма «Самая большая луна».
Главной премьерой грядущих выходных станет российское фэнтези «Самая большая луна», над которой несколько лет работал Попогребский. Он называл этот фильм «проектом мечты». При этом, по данным СМИ, фамилию Попогребского убрали из титров фильма. На сайте «Кинопоиска» на месте фамилии режиссера стоит прочерк. На официальных постерах фильма его имя заменил слоган.
«Это в вышей степени некорректно и неуважительно! Попогребский - великолепный режиссер! Просто так манипулировать его именем, унижать человека - это недостойно, это очередная очень большая ошибка Минкультуры и всей России. Он очень достойный режиссер, профессиональный. Я отношусь к коллеге Попогребскому с большим уважением, он продолжает оставаться моим соотечественником», - сказал собеседник НСН.
Ранее похожая история была с Данилой Козловским и Ксенией Раппопорт, фамилии которых убрали из титров фильма «Летучий корабль», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Также сообщалось, что продюсерскую компанию «Марс медиа», снявшую новый фильм по мотивам произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», ограничат в государственном финансировании из-за слов режиссера картины Михаила Локшина в поддержку ВСУ. СМИ утверждают, что совет Фонда кино вычеркнул «Марс медиа» из списков получателей финансирования.
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