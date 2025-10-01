КИНОРОМАН О РЕВОЛЮЦИИ



С 10 октября онлайн-кинотеатр Start представит 16-серийный кинороман Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». По сюжету Михаил Прохоров получает назначение лично от императора Николая II. Новый начальник особого отдела департамента полиции должен справиться с революционным подпольем. Герою предстоит столкнуться с многочисленными заговорами и коррупцией. На своем пути он встретит немало действующих лиц эпохи, включая Григория Распутина, Владимира Ленина, Льва Троцкого, затем и Иосифа Сталина.

Главного героя воплотит Юра Борисов. Императора Николая II сыграет Никита Ефремов, а Владимира Ленина Евгений Ткачук. Также на малом экране можно будет увидеть Тимофея Окроева, Ольгу Лерман, Юлию Высоцкую и многих других. Всего в сериале 350 персонажей, 157 из них – реальные исторические личности.

Кастинг продолжался 2,5 года, а съемки заняли почти год. Как отмечал, к примеру, Юра Борисов – съемки в киноромане Кончаловского стали для него одними из самых продолжительных в карьере по числу смен.

Кончаловский же заявил, что проект неслучайно называется «Хроники русской революции». Кинороман представит описание каждодневных событий, которые вне контекста могут не иметь большого значения. Однако, в совокупности они начинают приобретать важное, иногда роковое значение.

«Мне очень важно, чтобы исторические личности в этой картине вызывали эмоциональный отклик: не император или Ленин, как вождь и трибун, а просто люди со слабостями, с претензиями, с надеждами. Но это нелегко, потому что существуют шаблоны, стереотипы, архетипы», -сказал режиссер.

В общей сложности сериал насчитывает 16 серий, в день премьеры для просмотра будет доступно сразу четыре эпизода.