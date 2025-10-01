От Кончаловского до Козловского: Какие сериалы смотреть в октябре
Новые сериалы удивят как любителей ярких комедий, так и фанатов детективных триллеров.
Некоторые сериалы, представленные в сентябре, пополнили список самых громких проектов 2025 года. В октябре же на малых экранах можно будет увидеть проект с Данилой Козловским, отснятый еще в 2023 году. В начале месяца также выходит масштабный исторический кинороман с Юрой Борисовым в одной из главных ролей. Не обойдется без множества комедий и триллеров с острым социальным сюжетом.
При таком многообразии не исключено, что отдельные премьеры октября не просто удивят зрителей, но и запомнятся критикам.
НАКОНЕЦ, ДОЗВОНИЛИСЬ
Уже 1 октября онлайн-кинотеатр KION представил «Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским. Он не только играет одну из главных ролей, но и выступает продюсером.
В сентябре 2023 года сериал не получил прокатное удостоверение и был снят с программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Спустя два года проект, наконец, добрался до малых экранов. Действия сюжета развиваются в баре «Один звонок». Заведение невозможно найти на карте, поскольку оно постоянно меняет местоположение. Напитки в баре бесплатные. Также посетителям предлагают возможность дозвониться до человека, который уже ушел из жизни, но цена за услугу крайне высока.
Бармена, который ведет игру по своим правилам, в сериале воплотил Данила Козловский. Также в проекте снимались Оксана Акиньшина, Кай Гетц, Александр Ильин-младший, Леонид Ярмольник, Егор Шип и другие. Режиссером выступил Сергей Филатов, который в 2025 году представил «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым.
КИНОРОМАН О РЕВОЛЮЦИИ
С 10 октября онлайн-кинотеатр Start представит 16-серийный кинороман Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». По сюжету Михаил Прохоров получает назначение лично от императора Николая II. Новый начальник особого отдела департамента полиции должен справиться с революционным подпольем. Герою предстоит столкнуться с многочисленными заговорами и коррупцией. На своем пути он встретит немало действующих лиц эпохи, включая Григория Распутина, Владимира Ленина, Льва Троцкого, затем и Иосифа Сталина.
Главного героя воплотит Юра Борисов. Императора Николая II сыграет Никита Ефремов, а Владимира Ленина Евгений Ткачук. Также на малом экране можно будет увидеть Тимофея Окроева, Ольгу Лерман, Юлию Высоцкую и многих других. Всего в сериале 350 персонажей, 157 из них – реальные исторические личности.
Кастинг продолжался 2,5 года, а съемки заняли почти год. Как отмечал, к примеру, Юра Борисов – съемки в киноромане Кончаловского стали для него одними из самых продолжительных в карьере по числу смен.
Кончаловский же заявил, что проект неслучайно называется «Хроники русской революции». Кинороман представит описание каждодневных событий, которые вне контекста могут не иметь большого значения. Однако, в совокупности они начинают приобретать важное, иногда роковое значение.
«Мне очень важно, чтобы исторические личности в этой картине вызывали эмоциональный отклик: не император или Ленин, как вождь и трибун, а просто люди со слабостями, с претензиями, с надеждами. Но это нелегко, потому что существуют шаблоны, стереотипы, архетипы», -сказал режиссер.
В общей сложности сериал насчитывает 16 серий, в день премьеры для просмотра будет доступно сразу четыре эпизода.
ЧЕРЕДА ПРОДОЛЖЕНИЙ И КОМЕДИЙ
Помимо масштабной исторической премьеры в октябре на Start продолжат выходить сериалы, которые уже успели заинтересовать зрителя. Среди них «Олдскул», в котором Мария Аронова воплотила образ учительницы математики старой закалки. Также появятся новые серии продолжения проекта Юрия Быкова «Лихие. Глава вторая».
Ждут зрителей в октябре и новые эпизоды сериала «Няня Оксана», который стал актерским дебютом для ведущей и блогера Олеси Иванченко. Проект можно будет увидеть в онлайн-кинотеатрах Start и Premier.
Череду премьер на октябрь заготовил и онлайн-кинотеатр Wink. Среди прочего выйдут три последних эпизода сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается». Вторая часть под названием «Слезы в большом городе» представит истории повзрослевших Ксюши, Маши и Оли, которым судьба через 20 предоставит новый шанс на счастье.
Продолжат выходить в октября и новые серии «Берлинской жары». Основные действия сюжета разворачиваются летом 1943 года. В проекте представлена история формирования Лаборатории № 2 под руководством Игоря Курчатова, которого воплотил Даниил Страхов. Параллельно с советскими работами по атомному проекту схожим процессом в Германии руководит физик Вернер Гейзенберг в исполнении Кирилла Кяро.
Помимо противостояния СССР и нацистской Германии в разработке ядерного оружия, сериал также рассказывает историю советского разведчика Франса Хартмана. Эту роль исполнил Гела Месхи.
Помимо Wink посмотреть серии можно в онлайн-кинотеатрах Premier и KION.
Среди октябрьских премьер на Wink – второй сезон «Любопытной Варвары». В продолжении истории юная сыщица, которую воплотила звезда «Папиных дочек. Новых» Полина Айнутдинова, отправляется на каникулы в Пятигорск. Премьера новых эпизодов намечена на 2 октября.
ОТ КРЫЖОВНИКОВА ДО ПОКЕРА
С 9 октября в онлайн-кинотеатре Wink стартует новая романтическая драма от продюсера Жоры Крыжовникова «Тысяча "нет" и одно "да"».
По сюжету одна случайная встреча навсегда изменит жизни юной Оксаны из простой семьи и молодого олигарха Сергея. Они знакомятся на свадьбе старшей сестры героини. Самоуверенный богач Сергей при всех делает предложение Оксане, и ее отказ очень задевает. Тогда герой решает: «И пусть ты тысячу раз скажешь “нет”, рано или поздно ты все равно скажешь “да”!».
Режиссером выступил Андрей Силкин, известный по проектам «Молодежка. Новая смена», «Плакса» и «Тетя Марта». В кадре можно будет увидеть Елену Лядову, Ангелину Стречину, Ксению Трейстер. Компанию им также составит Константин Белошапка и Вячеслав Чепурченко.
Ближе к концу октября на малые экраны выйдет криминальная комедия «Нам покер» с Сашей Бортич, Тимофеем Елецким и Дашей Верещагиной.
Сюжет выстраивается вокруг желания трех друзей открыть небольшой собственный бизнес, но есть нюанс — это покерный клуб на дому, а значит это нелегально. Однажды ситуация осложняется: один из клиентов оказывается сотрудником ОБЭП. Правоохранитель заявляет, что он теперь в доле или ребят ждет тюрьма.
Режиссером выступил Рустам Ильясов, знакомый зрителю по «Трудным подросткам». Премьера сериала состоится 23 октября.
ПО ЗАВЕТАМ ГАВРА
Не так давно генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев в ходе «Российской креативной недели» заметил, что любой художественный контент сегодня должен нести социальную функцию. Новый проект онлайн-кинотеатра вполне соотносится с этим высказыванием.
В октябре выходит детективный триллер «Как приручить лису» о зоопсихологе, изучающим лис. Однажды она встречает девушку на пустой дороге посреди леса, пытается ей помочь, но в итоге сама попадает под подозрения. Начав собственное расследование, героиня узнает, что уже больше 15 лет в округе пропадают молодые девушки.
Над проектом работал режиссер Юлиана Закревская. Роли исполнили Кирилл Кяро, Максим Стоянов, Таисья Калинина, Наташа Фенкина, Ксения Кутепова и другие. Премьера детективной истории состоится в онлайн-кинотеатре Okko 10 сентября.
А с 20 октября на Okko можно будет увидеть «Постучись в мою дверь в Москве 2». Главную роль в продолжении адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» исполняет Кирилл Дыцевич, заменивший в проекте Никиту Волкова. Также серии выйдут и в онлайн-кинотеатре Premier.
