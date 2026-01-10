В США 5 штатов подали в суд на администрацию Трампа

Сразу пять американских штатов подали в суд на администрацию президента страны Дональда Трампа в связи с прекращением выделения свыше $10 млрд из федеральных фондов помощи детям и семьям. Об этом сообщает агентство «Reuters».

Трамп отпустил россиян с захваченного танкера «Маринера»

Известно, что иск подали Калифорния, Нью-Йорк, Колорадо, Иллинойс и Миннесота. По данным издания, замороженные средства включают $7,3 млрд из программы временной помощи нуждающимся семьям, $2,4 млрд из фонда развития детского ухода, а также $869 млн из грантов на соцуслуги.

В министерстве здравоохранения и соцслужб заявили, что такое решение было связано с опасениями по поводу масштабного мошенничества и возможного незаконного получения пособий лицами, у которых нет американского гражданства или статуса постоянного жителя США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США готовы продавать нефть России и Китаю, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаДетиСоединенные Штаты АмерикиИскДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры