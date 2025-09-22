Шанс на счастье: Героини сериала «Москва слезам не верит» вдохновили женщин
Марина Александрова, Юлия Топольницкая и Валерия Астапова объяснили НСН, почему женщине не надо бояться менять свою жизнь даже в 70 лет.
История, показанная в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается» Жоры Крыжовников и Ольги Долматовской, подтверждает, что начать с начала можно в любом возрасте, рассказали специальному корреспонденту НСН актрисы, исполнившие главные женские роли в проекте.
Сюжет сериала рассказывает о трех героинях - молодой маме Ксюше (Тине Стойилкович), прилежной студентке медицинского Оле (Анастасии Талызиной) и взбалмошной и мечтающей о муже-иностранце Маше (Мария Камова, блогер Маш Милаш). Они переезжают в Москву в начале нулевых, но и через 20 лет судьба предоставит им шанс на счастье.
С пятой серии повзрослевших персонажей воплотят Марина Александрова, Юлия Топольницкая и Валерия Астапова. Как отметила артистка в интервью НСН, зрителей ждет не просто драматичная, но и музыкальная история. По словам сыгравшей в сериале роль Маши Валерии Астаповой, новый сериал может побудить молодую аудиторию посмотреть фильм Владимира Меньшова.
«Все будет исключительно, масштабно, красиво, дерзко, уникально. Все песни в сериале знакомы каждому жителю нашей страны, но каждый хит прозвучит по-новому. Уверена, с актерской точки зрения любимцы народа удивят своим романтичным озвучанием. Самое ценное, что Андрею Николаевичу (он же Жора Крыжовников. - Прим. НСН) и Оле удается говорить с молодежью. Если каждый из современных зрителей после просмотра нашего сериала посмотрит фильм "Москва слезам не верит", то мы сделали огромное, прекрасное, культурное дело. Сравнение, которое существует сейчас, прекрасно. Пусть молодежь смотрит, сравнивает и делает выводы», - заявила она.
В свою очередь Юлия Топольницкая, сыгравшая повзрослевшую Олю, в разговоре с НСН подчеркнула, что их героини доказывают - женщина может начинать заново в любом возрасте.
«У нас было очень много работы с режиссерами на площадке. Интересно и классно, когда точно дают задачу, направляют. Уверена, что абсолютно любая женщина узнает себя в наших героинях. Сериал – обо всем, в нем есть жизнь. Там много трепета, много любви, много правды. Это история про отношения между женщинами и мужчинами, про дружбу, про матерей. У женщины всегда все только начинается, не важно, сколько ей лет – 20, 40 или 60. Это большая мотивация посмотреть сериал, потому что у наших героинь все тоже только начинается», - сказала артистка.
Ее коллега по сериалу актриса Марина Александрова в беседе с НСН заметила, что в жизни, как и в кино всегда возможен второй шанс.
«Думаю, второй шанс в жизни возможен на 100%. Посмотрите на Мерил Стрип, она в 70 с лишним решила поменять всю свою жизнь и снова выйти замуж. Хотелось бы, чтобы и в нашей стране был такой посыл – женщина в любом возрасте может найти свое счастье. У каждого десятилетия определенно свой месседж. В двухтысячные, когда мир перестраивался, все еще замечали какие-то отношения. Сейчас кино очень технологичное и часто пропадает искренность. Иногда за технологичностью теряются люди. Мне бы хотелось какого-то внутреннего возвращения к отношениям. Мы хорошо поработали над образами в сериале и стали подругами в жизни. У нас есть общий чат, мы там все обсуждаем. Нечасто так бывает после проекта», - уточнила актриса.
Ранее актриса Тина Стойилкович рассказала «Радиоточке НСН», что при знакомстве с Мариной Александровой, с которой в проекте она играет одного персонажа, испытала душевное тепло. Коллега по сериалу также написала ей, как «маленькой Ксюше», трогательное письмо.
