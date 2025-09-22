Шанс на счастье: Героини сериала «Москва слезам не верит» вдохновили женщин

Сюжет сериала рассказывает о трех героинях - молодой маме Ксюше (Тине Стойилкович), прилежной студентке медицинского Оле (Анастасии Талызиной) и взбалмошной и мечтающей о муже-иностранце Маше (Мария Камова, блогер Маш Милаш). Они переезжают в Москву в начале нулевых, но и через 20 лет судьба предоставит им шанс на счастье.

С пятой серии повзрослевших персонажей воплотят Марина Александрова, Юлия Топольницкая и Валерия Астапова. Как отметила артистка в интервью НСН, зрителей ждет не просто драматичная, но и музыкальная история. По словам сыгравшей в сериале роль Маши Валерии Астаповой, новый сериал может побудить молодую аудиторию посмотреть фильм Владимира Меньшова.

«Все будет исключительно, масштабно, красиво, дерзко, уникально. Все песни в сериале знакомы каждому жителю нашей страны, но каждый хит прозвучит по-новому. Уверена, с актерской точки зрения любимцы народа удивят своим романтичным озвучанием. Самое ценное, что Андрею Николаевичу (он же Жора Крыжовников. - Прим. НСН) и Оле удается говорить с молодежью. Если каждый из современных зрителей после просмотра нашего сериала посмотрит фильм "Москва слезам не верит", то мы сделали огромное, прекрасное, культурное дело. Сравнение, которое существует сейчас, прекрасно. Пусть молодежь смотрит, сравнивает и делает выводы», - заявила она.