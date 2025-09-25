Основные действие сюжета разворачивается летом 1943 года. В проекте представлена история формирования Лаборатории № 2 под руководством Игоря Курчатова, которого воплотил Даниил Страхов. Параллельно с советскими работами по атомному проекту схожим процессом в Германии руководит физик Вернер Гейзенберг в исполнении Кирилла Кяро. Эта линия в сериале построена на архивных материалах и консультациях отраслевых экспертов. Со специалистами сверялись и диалоги, чтобы язык ученых звучал корректно.

Как рассказал Кирилл Кяро на премьере, он долго обсуждал с постановщиками, каким должен быть его герой в этой истории. Ему, как и Даниилу Страхову, предстояло воплотить на экране персонажа, реально существующего в истории.

«Мой герой - гений физики, "Моцарт физики" Вернер Гейзенберг, который в какой-то момент тоже был готов создать атомную бомбу. Наш сериал расскажет, что ему помешало это сделать. С режиссером мы многое попробовали уже во время проб, много говорили о герое. Во время съемок нам было интересно и уютно, со сложностями на площадке я не столкнулся», - подчеркнул артист на светской премьере.