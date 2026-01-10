Россияне пожаловались на сбои в Тelegram
Россияне пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные детектора сбоев интернет-ресурсов «Detector404».
Согласно информации источника, больше всего жалоб было зафиксировано в Магаданской области. Кроме того, в ТОП-5 по числу недовольных пользователей вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Хакасия, Тульская область и Республика Алтай. Между тем, сообщалось, что более половины россиян, у которых возникли проблемы с Telegram, являются пользователями Android, а треть — iOS.
Известно, что в основном пользователи говорят о сбоях в работе мобильного приложения. Также у многих не работают оповещения и сайт. Отмечается, что у некоторых пользователей Telegram долго отправляются сообщения, не грузятся файлы, передает RT.
Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в интервью НСН заметил, что при блокировке WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) его аудитория «рассыплется» на другие сервисы, в том числе на Telegram, и только часть достанется MAX.
