Россияне пожаловались на сбои в Тelegram

Известно, что в основном пользователи говорят о сбоях в работе мобильного приложения. Также у многих не работают оповещения и сайт. Отмечается, что у некоторых пользователей Telegram долго отправляются сообщения, не грузятся файлы, передает RT.

Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в интервью НСН заметил, что при блокировке WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) его аудитория «рассыплется» на другие сервисы, в том числе на Telegram, и только часть достанется MAX.