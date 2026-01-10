В РФ введут генетическое тестирование будущих родителей

В России разработают программу молекулярно-генетического скрининга для будущих родителей при планировании беременности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством РФ план.

Отмечается, что скрининг поможет выявить у будущих родителей наличие скрытых патогенных вариантов генов, что позволит оценить риски рождения ребенка с наследственными заболеваниями еще на этапе планирования беременности. В настоящий момент будущие родители проводят такие обследования за свой счет.