В РФ введут генетическое тестирование будущих родителей

В России разработают программу молекулярно-генетического скрининга для будущих родителей при планировании беременности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством РФ план.

Отмечается, что скрининг поможет выявить у будущих родителей наличие скрытых патогенных вариантов генов, что позволит оценить риски рождения ребенка с наследственными заболеваниями еще на этапе планирования беременности. В настоящий момент будущие родители проводят такие обследования за свой счет.

Известно, что ответственным за исполнение этой задачи назначили Минздрав России. Уточняется, что за 2026 год ведомство должно подготовить предложения о постепенном расширении на это неонатального скрининга и представить доклад в кабмин.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в интервью НСН рассказала, что правильное питание, умеренная активность и здоровый сон позволят дольше заводить детей.

