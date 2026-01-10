Телеакадемия изменила правила «Эмми» из-за съемок с помощью ИИ

Телевизионная академия США утвердила новые правила для церемонии вручения премии «Эмми-2026» из-за съемок, которые проходят с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание «Variety».

Теперь академия оставляет за собой право запрашивать у производственных студий подробные сведения о применении нейросети. При этом отмечается, что награда до сих пор призвана выделять «истории, созданные людьми, независимо от инструментов, которые они используют».

Кроме того, академия переименовала одну из основных категорий. В связи с этим номинация «Выдающийся телевизионный фильм» теперь называется «Выдающийся фильм». Уточняется, что эта корректировка отражает стирание различий между проектами, которые изначально создавались для кинопроката, и работами для стриминговых платформ и телеэфира.

Более того академия расширила круг специалистов, которые могут быть номинированы в категориях «Кастинг», «Костюмы» и «Освещение». К тому же организаторы актуализировали критерии для короткометражного контента, музыки и звукового оформления для того, чтобы привести правила в соответствие с современными медиатрендами.

«Эмми» — это международная телевизионная награда, которую вручают в США. Ее считают телевизионным эквивалентом кинопремии «Оскар» и музыкальной награды «Грэмми», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

