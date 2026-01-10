Телеакадемия изменила правила «Эмми» из-за съемок с помощью ИИ
Телевизионная академия США утвердила новые правила для церемонии вручения премии «Эмми-2026» из-за съемок, которые проходят с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание «Variety».
Теперь академия оставляет за собой право запрашивать у производственных студий подробные сведения о применении нейросети. При этом отмечается, что награда до сих пор призвана выделять «истории, созданные людьми, независимо от инструментов, которые они используют».
Кроме того, академия переименовала одну из основных категорий. В связи с этим номинация «Выдающийся телевизионный фильм» теперь называется «Выдающийся фильм». Уточняется, что эта корректировка отражает стирание различий между проектами, которые изначально создавались для кинопроката, и работами для стриминговых платформ и телеэфира.
Более того академия расширила круг специалистов, которые могут быть номинированы в категориях «Кастинг», «Костюмы» и «Освещение». К тому же организаторы актуализировали критерии для короткометражного контента, музыки и звукового оформления для того, чтобы привести правила в соответствие с современными медиатрендами.
«Эмми» — это международная телевизионная награда, которую вручают в США. Ее считают телевизионным эквивалентом кинопремии «Оскар» и музыкальной награды «Грэмми», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в интервью НСН рассказал о споре в ГД насчет искусственного интеллекта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США 5 штатов подали в суд на администрацию Трампа
- В РФ введут генетическое тестирование будущих родителей
- Телеакадемия изменила правила «Эмми» из-за съемок с помощью ИИ
- Долина нарушила процедуру передачи квартиры и не отдала Лурье ключи
- В трех регионах России сбили восемь украинских БПЛА
- Врач посольства РФ предупредила об опасности песчаных блох в Индии
- СМИ: Ватикан просил США позволить Мадуро уехать в Россию
- Циклон «Фрэнсис» в Москве закрыл «Шереметьево» и парализовал МКАД
- Российские купюры вошли в пятерку самых защищенных в мире
- Совбез ООН запланировал заседание по Украине на 12 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru