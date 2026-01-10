Врач посольства РФ предупредила об опасности песчаных блох в Индии

Российским туристам следует быть осторожными в связи с возможностью нападения песчаных блох на пляжах Индии. Об этом заявила врач посольства РФ в Индии Наталья Панфилова.

Как отметила эксперт, на открытом воздухе следует пользоваться солнцезащитным кремом с высоким фактором защиты.

«При посещении джунглей рекомендуется использовать высокую обувь, а при посещении курортных районов, таких как Гоа или Керала, осторожность надо проявлять при посещении пляжей в связи с укусами песчаных блох», - рассказала врач в беседе с РИА Новости.

Панфилова также посоветовала передвигаться по песку в обуви и не лежать на нем.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что туристам в Индии, Таиланде, Бангладеш, Шри-Ланке и на Филиппинах могут угрожать лихорадки денге, чикунгунья, Зика, желтая лихорадка и малярия.

