В трех регионах России сбили восемь украинских БПЛА
10 января 202609:55
Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России восемь украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.
Дроны сбили в период с 07.00 до 09.00 мск.
Как уточнили в военном ведомстве, четыре БПЛА ликвидировали над территорией Крыма, три – над Костромской областью, один – в Адыгее.
Ночью 10 января ПВО уничтожила над регионами РФ 59 украинских дронов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В трех регионах России сбили восемь украинских БПЛА
- Врач посольства РФ предупредила об опасности песчаных блох в Индии
- СМИ: Ватикан просил США позволить Мадуро уехать в Россию
- Циклон «Фрэнсис» в Москве закрыл «Шереметьево» и парализовал МКАД
- Российские купюры вошли в пятерку самых защищенных в мире
- Совбез ООН запланировал заседание по Украине на 12 января
- Отдых за границей на Новый год подешевел для россиян на 5-10%
- Юрист объяснил, какие переводы на карту попадут под подозрение ФНС
- Овечкин обновил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ
- Адвокат Лурье заявила о нарушении процедуры приема-передачи квартиры Долиной
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru