В трех регионах России сбили восемь украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России восемь украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.

Дроны сбили в период с 07.00 до 09.00 мск.

Как уточнили в военном ведомстве, четыре БПЛА ликвидировали над территорией Крыма, три – над Костромской областью, один – в Адыгее.

Ночью 10 января ПВО уничтожила над регионами РФ 59 украинских дронов.

