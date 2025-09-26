Генпродюсер Okko раскрыл феномен сериала «Аутсорс»
Любой художественный контент сегодня должен нести социальную функцию, заявил в рамках фестиваля «Российская креативная неделя» генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев. Фестиваль проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре «Россия».
По его словам, такие сериалы, как «Трасса», «Мамонты» и «Аутсорс» обрели популярность, поскольку затронули важные темы.
«Везде есть запрос на справедливость, но она иногда бывает через-чур страшной. «Аутсорс» как раз это показывает. Именно это стало причиной популярности такого сложного произведение. По большому счету оно является ветхозаветным фэнтези, которое задает огромное количество страшных вопросов про месть, справедливость, пороки общества, и не дает ни одного ответа. Ответ может найти только зритель, внутри произведения этого нет», - рассказал генеральный продюсер Okko.
Он также заметил, что зритель сегодня не хочет тратить время зря, потому даже просмотр комедии должен нести пользу.
Ранее основатель ООО «ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов заявил, что социальное кино должно не только показывать алгоритмы добра, но и описывать природу зла, напоминает «Радиоточка НСН»
