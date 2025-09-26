«Помним Достоевского»: Изучение природы зла назвали социальной функцией кино

По его словам, 65% аудитории считают, что социальная интеграция в сюжет уместна. Также возрастает доля зрителей, готовых к интенсивной социальной интеграции. На данный момент она составляет 30%. Безусловными лидерами среди социального кино являются сериалы «Ландыши» и «Любопытная Варвара». Однако также интерес представляют проекты с заостренной социальной проблематикой, включая «Трассу», «Обоюдное согласие 2», «Неверные»

«Важно не только показывать алгоритмы добра, но и описывать зло. Социально преобразующий контент должен оценивать оба полюса. Анализ зла всегда был достоянием русской литературы, мы помним Достоевского. Если мы будем делать только розовые нежные фильмы, но откажемся от анализа зла, конечно, мы потеряем это воздействие. Есть фильмы, которые работают в этой сложной нише. Учат за повседневностью различать реальное добро и реальное зло», - сказал Фирсов.

Он заметил, что в обществе нарастает интерес к осмыслению СВО и теме разрыва поколений. Также зрители хотят наблюдать за героями повседневности, которые трансформируют жизнь, а не выступают фаталистами.

Ранее автор идеи, продюсер и сценарист «Ландыши. Такая нежная любовь» Юрий Сапронов заявил «Радиоточке НСН», что создатели проекта сделали ставку на крепкий сюжет с неожиданными поворотами, новые лица в кадре и честный разговор со зрителям. Именно эти составляющие, по его словам, сделали сериал столь успешным.

Премьера первого сезона сериала состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 1 января 2025 года. В дальнейшем «Ландыши. Такая нежная любовь» также был показан на телеканале СТС. Суммарно проект набрал более 100 миллионов просмотров на всех платформах.

