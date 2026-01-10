Российские купюры вошли в пятерку самых защищенных в мире
Российские банкноты входят в топ-5 самых защищенных в мире. Об этом заявил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин в беседе с РИА Новости.
«Совершенно очевидно, что российский рубль как купюра по уровню защиты входит в пятерку лучших», - указал эксперт.
Родин уточнил, что первый по защищенности - швейцарский франк, за ним следуют евро и австралийский доллар, также высоко защищены кенийский шиллинг и российский рубль.
В некоторых зарубежных странах изготавливают купюры из полимера для усиления защиты. При этом в России делают банкноты из хлопковой бумаги, но они входят в пятерку лучших по защите.
Между тем Банк России представил обновленный дизайн тысячерублевой купюры, на ее оборотной стороне изображена Волга - главный символ, объединяющий регионы Приволжского федерального округа.
