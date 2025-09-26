В 2025 году по сравнению с 2024 годом заметно вырос интерес пользователей к военному, историческому и детскому контенту, сообщили на презентации нового сезона Института развития интернета (ИРИ). Согласно статистике, представленной накануне в кинотеатре «Художественный», семейный и приключенческий контент по уровню зрительского интереса заметно уступает и военному, и историческому. При этом в ИРИ допускают, что тренд сохранит актуальность и в 2026 году.

В общей сложности на презентации представили 28 игровых сериалов, созданных при поддержке ИРИ. Среди флагманских проектов выделили экранизации произведений братьев Стругацких: «Трудно быть богом» и «Полдень». Также отметили дарк-фэнтези с рабочим названием «Молодая Яга» и историческую драму «Константинополь» о белогвардейском офицере, пребывшим в Константинополь вместе с остатками разбитой армии Врангеля в 1920 году. Как допустил Попов, ключевым трендом 2026-2027 годов скорее станут не исторические проекты, а научная фантастика.

«ИРИ поддерживает военное и военно-патриотическое кино. Такие проекты раскручивают, поэтому и смотрят. Запроса аудитории на подобные сериалы нет, это абсолютно придуманный тренд. Сегодня зрители выбирают разные проекты. К примеру, отлично прошел «Олдскул» платформ Premier и Start, став хитом. Нельзя сказать, что есть какие-то актуальные тренды среди тематики. Если говорить о жанрах, 2026 и 2027 годы ознаменуются большим российским трендом на научную фантастику. Нас ждут экранизации Стругацких и других российских писателей. Дело в том, что все сказки уже отсняли или доснимают, а российская научная фантастика не экранизирована. Там есть зрительский потенциал, интересные сюжеты. Будет очень много подобного контента на разных платформах. Интересно, как зритель отреагирует на это», - заявил он.